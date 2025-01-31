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Киев хочет, чтобы Запад отправил на Украину своих военных - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/kiev-1996571768.html
Киев хочет, чтобы Запад отправил на Украину своих военных
Киев хочет, чтобы Запад отправил на Украину своих военных - РИА Новости, 31.01.2025
Киев хочет, чтобы Запад отправил на Украину своих военных
Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова заявила, что кризис с мобилизацией в украинских войсках мог бы быть решен, если бы... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:32:00+03:00
2025-01-31T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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европа
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова заявила, что кризис с мобилизацией в украинских войсках мог бы быть решен, если бы союзники Киева направили на Украину свои войска, пишет газета Guardian. "Кризис с мобилизацией мог бы быть решен... если бы союзники Украины направили свои войска", - приводит издание слова Решетиловой. По ее мнению, армии Европы, не участвуя в конфликте на Украине, "находятся в самовольной отлучке". Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html
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в мире, украина, киев, европа, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Киев хочет, чтобы Запад отправил на Украину своих военных

Guardian: кризис с мобилизацией можно решить, если бы союзники направили войска

© Getty Images / Europa Press News/Juan MorenoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Europa Press News/Juan Moreno
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова заявила, что кризис с мобилизацией в украинских войсках мог бы быть решен, если бы союзники Киева направили на Украину свои войска, пишет газета Guardian.
"Кризис с мобилизацией мог бы быть решен... если бы союзники Украины направили свои войска", - приводит издание слова Решетиловой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
30 января, 12:27
По ее мнению, армии Европы, не участвуя в конфликте на Украине, "находятся в самовольной отлучке".
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности ВСУ.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями
Вчера, 03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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