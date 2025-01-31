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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.01.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Киеве и пригороде на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:31:00+03:00
2025-01-31T09:31:00+03:00
2025-01-31T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РАИ Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве и пригороде на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Киев и пригород - слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области на момент взрывов звучала воздушная тревога. На данный момент в Киеве она отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995433040.html
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киев, россия, москва, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и пригороде прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога