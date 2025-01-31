https://ria.ru/20250131/kiber-1996590778.html
Россия уделяет особое внимание кибербезопасности, заявил Мишустин
Россия уделяет особое внимание кибербезопасности, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.01.2025
Россия уделяет особое внимание кибербезопасности, заявил Мишустин
Россия уделяет особое внимание кибербезопасности, за последние пять лет этот рынок вырос более чем в два раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:30:00+03:00
2025-01-31T12:30:00+03:00
2025-01-31T12:30:00+03:00
технологии
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михаил мишустин
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание кибербезопасности, за последние пять лет этот рынок вырос более чем в два раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Особое внимание уделяем, конечно, мы вопросам кибербезопасности. Российский рынок решений в этой сфере вырос за последние пять лет более чем в два раза", - сказал глава российского правительства, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty. Он отметил, что в настоящее время кабмин приступил к реализации национального проекта по формированию экономики данных. "Задача - поддержать инвестиции в российские ИТ-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики. И в дальнейшем будем стимулировать производство и внедрение передовых разработок, принимать меры для увеличения спроса на отечественные программные решения", - сказал Мишустин. Он также напомнил, что в перспективе пяти лет на отечественное ПО должны будут перейти 80% российских предприятий.
https://ria.ru/20250131/mishustin-1996575142.html
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Россия уделяет особое внимание кибербезопасности, заявил Мишустин
Мишустин: российский рынок решений в сфере кибербезопасности вырос в два раза
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание кибербезопасности, за последние пять лет этот рынок вырос более чем в два раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Особое внимание уделяем, конечно, мы вопросам кибербезопасности. Российский рынок решений в этой сфере вырос за последние пять лет более чем в два раза", - сказал глава российского правительства, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty.
Он отметил, что в настоящее время кабмин приступил к реализации национального проекта по формированию экономики данных.
"Задача - поддержать инвестиции в российские ИТ-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики. И в дальнейшем будем стимулировать производство и внедрение передовых разработок, принимать меры для увеличения спроса на отечественные программные решения", - сказал Мишустин
.
Он также напомнил, что в перспективе пяти лет на отечественное ПО должны будут перейти 80% российских предприятий.