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В Приморье предотвратили хищение пяти миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2025
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04:45 31.01.2025
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В Приморье предотвратили хищение пяти миллиардов рублей
В Приморье предотвратили хищение пяти миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2025
В Приморье предотвратили хищение пяти миллиардов рублей
Прокуроры Приморья предотвратили хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство в регионе социально-значимых объектов по... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T04:45:00+03:00
2025-01-31T04:45:00+03:00
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Прокуроры Приморья предотвратили хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство в регионе социально-значимых объектов по концессии, сообщил на итоговой коллегии надзорного ведомства прокурор Приморья Сергей Столяров. "Предотвращено хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально-значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе", - сказал прокурор. Он отметил, что в 2024 году надзорные меры способствовали завершению строительства, ремонта и вводу в эксплуатацию 12 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов. Благоустроено свыше 300 дворовых территорий, более 40 общественных пространств, отремонтировано более 100 километров дорог.
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владивосток
Владивосток
В Приморье предотвратили хищение пяти миллиардов рублей

В Приморье предотвратили кражу пяти миллиардов рублей, выделенных на соцобъекты

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Прокуроры Приморья предотвратили хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство в регионе социально-значимых объектов по концессии, сообщил на итоговой коллегии надзорного ведомства прокурор Приморья Сергей Столяров.
"Предотвращено хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально-значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе", - сказал прокурор.
Он отметил, что в 2024 году надзорные меры способствовали завершению строительства, ремонта и вводу в эксплуатацию 12 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов. Благоустроено свыше 300 дворовых территорий, более 40 общественных пространств, отремонтировано более 100 километров дорог.
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