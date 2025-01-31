https://ria.ru/20250131/khamas-1996588831.html

ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников

ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников - РИА Новости, 31.01.2025

ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:25:00+03:00

2025-01-31T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена."В рамках сделки по обмену заключенными (военное крыло ХАМАС - ред.) "Бригады Кассама" решили освободить завтра в субботу следующих заключенных: Офер Кальдерон, Кит... Сигел, Ярден Бибас", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя "Бригад Кассама" Абу Убейды.

https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996367936.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024