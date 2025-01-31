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ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников - РИА Новости, 31.01.2025
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12:25 31.01.2025 (обновлено: 12:32 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/khamas-1996588831.html
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников - РИА Новости, 31.01.2025
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:25:00+03:00
2025-01-31T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена."В рамках сделки по обмену заключенными (военное крыло ХАМАС - ред.) "Бригады Кассама" решили освободить завтра в субботу следующих заключенных: Офер Кальдерон, Кит... Сигел, Ярден Бибас", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя "Бригад Кассама" Абу Убейды.
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в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников

ХАМАС опубликовало имена трех заложников, которых освободит в субботу

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена.
"В рамках сделки по обмену заключенными (военное крыло ХАМАС - ред.) "Бригады Кассама" решили освободить завтра в субботу следующих заключенных: Офер Кальдерон, Кит... Сигел, Ярден Бибас", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя "Бригад Кассама" Абу Убейды.
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе
30 января, 14:37
 
В миреХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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