https://ria.ru/20250131/khamas-1996588831.html
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников - РИА Новости, 31.01.2025
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:25:00+03:00
2025-01-31T12:25:00+03:00
2025-01-31T12:32:00+03:00
в мире
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена."В рамках сделки по обмену заключенными (военное крыло ХАМАС - ред.) "Бригады Кассама" решили освободить завтра в субботу следующих заключенных: Офер Кальдерон, Кит... Сигел, Ярден Бибас", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя "Бригад Кассама" Абу Убейды.
https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996367936.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ХАМАС в субботу освободит еще троих заложников
ХАМАС опубликовало имена трех заложников, которых освободит в субботу