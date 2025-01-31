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В Казани задержали подростка, пытавшегося поджечь пороховой завод
В Казани задержали подростка, пытавшегося поджечь пороховой завод - РИА Новости, 31.01.2025
В Казани задержали подростка, пытавшегося поджечь пороховой завод
Полицейские задержали 16-летнего жителя Казани, который неделю назад пытался поджечь административное здание порохового завода, возбуждено дело по статье о... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:25:00+03:00
2025-01-31T18:25:00+03:00
2025-01-31T18:25:00+03:00
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КАЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Полицейские задержали 16-летнего жителя Казани, который неделю назад пытался поджечь административное здание порохового завода, возбуждено дело по статье о теракте, сообщает МВД по Татарстану. По данным МВД, 24 января днем неизвестный совершил поджог административного здания Казанского государственного казенного порохового завода, бросив в него горящий "коктейль Молотова". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". "Путем оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Казани установили личность подозреваемого: 16-летнего жителя столицы республики, учащегося 10-го класса одной из среднеобразовательных школ города. Подросток был задержан, в отношении него Вахитовским районным судом Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. МВД отмечает, что в ходе допроса обвиняемый частично признал вину, пояснив, что таким образом решил доставить неприятности собственному отцу, который недавно ушел из семьи. В настоящее время в связи с возрастом обвиняемого все материалы уголовного дела переданы по подследственности в следственное управление СК РФ по Татарстану.
https://ria.ru/20250126/podzhog-1995514086.html
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани задержали подростка, пытавшегося поджечь пороховой завод
В Казани задержали 16-летнего подростка за попытку поджечь пороховой завод