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Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение - РИА Новости, 31.01.2025
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11:11 31.01.2025 (обновлено: 16:17 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/katamaran-1996563704.html
Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение
Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение - РИА Новости, 31.01.2025
Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение
Следователи СК предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:11:00+03:00
2025-01-31T16:17:00+03:00
происшествия
охотское море
россия
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, сообщил журналистам в пятницу руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко. "Вчера, 30 января Пичугину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна). Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время оно находится на завершающей стадии", - сказал он. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все три туриста летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. Ранее по уголовному делу Пичугин был допрошен как свидетель.
https://ria.ru/20250127/pichugin-1995638372.html
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охотское море
россия
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происшествия, охотское море, россия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Охотское море, Россия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение

СК предъявил обвинение выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииВ Республике Бурятия местному жителю предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек
В Республике Бурятия местному жителю предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Республике Бурятия местному жителю предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, сообщил журналистам в пятницу руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.
"Вчера, 30 января Пичугину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна). Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время оно находится на завершающей стадии", - сказал он.
Лодка Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон
27 января, 09:43
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все три туриста летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. Ранее по уголовному делу Пичугин был допрошен как свидетель.
Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
15 октября 2024, 08:45
 
ПроисшествияОхотское мореРоссияКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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