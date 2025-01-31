Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение
СК предъявил обвинение выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииВ Республике Бурятия местному жителю предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Республике Бурятия местному жителю предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, сообщил журналистам в пятницу руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.
"Вчера, 30 января Пичугину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна). Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время оно находится на завершающей стадии", - сказал он.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все три туриста летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. Ранее по уголовному делу Пичугин был допрошен как свидетель.
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
15 октября 2024, 08:45