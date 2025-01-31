https://ria.ru/20250131/katamaran-1996563704.html

Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение

Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение - РИА Новости, 31.01.2025

Выжившему на катамаране в Охотском море предъявили обвинение

Следователи СК предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:11:00+03:00

2025-01-31T11:11:00+03:00

2025-01-31T16:17:00+03:00

происшествия

охотское море

россия

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, сообщил журналистам в пятницу руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко. "Вчера, 30 января Пичугину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна). Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время оно находится на завершающей стадии", - сказал он. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все три туриста летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. Ранее по уголовному делу Пичугин был допрошен как свидетель.

https://ria.ru/20250127/pichugin-1995638372.html

https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html

охотское море

россия

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, охотское море, россия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура