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Reuters рассказало, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
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15:52 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/kanada-1996657012.html
Reuters рассказало, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа
Reuters рассказало, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
Reuters рассказало, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа
Канадские фермеры пересматривают контракты с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта, чтобы минимизировать потери от возможного введения США... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:52:00+03:00
2025-01-31T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Канадские фермеры пересматривают контракты с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта, чтобы минимизировать потери от возможного введения США 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики, сообщает агентство Рейтер. Президент США Дональд Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблеме проникновения в США нелегалов и синтетических опиоидов через Канаду. "Канадские фермеры пересматривают контракты на поставку скота с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта для урожая, который ранее планировали продать в США, чтобы минимизировать экономические потери от возможного введения новых пошлин Вашингтоном", - говорится в материале. Фермер из Онтарио заявил агентству, что "неопределенность заставляет полностью пересмотреть бизнес-модель". Стюарт Скиннер, который ежегодно продает в США 95% из своих 40 тысяч свиней, отметил, что изменил условия договоров, чтобы покупатели забирали свиней в Канаде и сами платили пошлину при пересечении границы. По данным агентства, канадские экспортеры мяса и зерновых пытаются адаптироваться к возможным пошлинам, чтобы избежать отказов от контрактов и непредвиденных расходов. Канада, будучи третьим по величине экспортером свинины и восьмым - говядины в мире, с января по ноябрь прошлого года поставила в США мяса на 5,15 миллиарда канадских долларов (3,57 миллиарда долларов США). "Эти поросята не могут просто перестать поставляться", - приводит Рейтер слова главы Совета по свиноводству Манитобы Рика Прежета. Некоторые американские покупатели уже отказались от сделок. Фермер из Манитобы Дэвид Лаудин рассказал агентству, что в декабре заключил контракт на поставку сои в США, однако "на следующий день покупатель прекратил закупки из-за объявленных Трампом тарифов". Эксперты указывают, что даже при введении пошлин торговля животными между странами продолжится, так как в США недостаточно собственного производства. Однако новые условия потребуют дополнительных переговоров между фермерами и покупателями, отмечает Рейтер.
https://ria.ru/20250121/tryudo-1994858396.html
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экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Экономика, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Reuters рассказало, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа

Reuters: канадские фермеры готовятся к 25-проццентным пошлинам на импорт

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Канадские фермеры пересматривают контракты с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта, чтобы минимизировать потери от возможного введения США 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики, сообщает агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблеме проникновения в США нелегалов и синтетических опиоидов через Канаду.
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"Канадские фермеры пересматривают контракты на поставку скота с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта для урожая, который ранее планировали продать в США, чтобы минимизировать экономические потери от возможного введения новых пошлин Вашингтоном", - говорится в материале.
Фермер из Онтарио заявил агентству, что "неопределенность заставляет полностью пересмотреть бизнес-модель". Стюарт Скиннер, который ежегодно продает в США 95% из своих 40 тысяч свиней, отметил, что изменил условия договоров, чтобы покупатели забирали свиней в Канаде и сами платили пошлину при пересечении границы.
По данным агентства, канадские экспортеры мяса и зерновых пытаются адаптироваться к возможным пошлинам, чтобы избежать отказов от контрактов и непредвиденных расходов. Канада, будучи третьим по величине экспортером свинины и восьмым - говядины в мире, с января по ноябрь прошлого года поставила в США мяса на 5,15 миллиарда канадских долларов (3,57 миллиарда долларов США).
"Эти поросята не могут просто перестать поставляться", - приводит Рейтер слова главы Совета по свиноводству Манитобы Рика Прежета.
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Некоторые американские покупатели уже отказались от сделок. Фермер из Манитобы Дэвид Лаудин рассказал агентству, что в декабре заключил контракт на поставку сои в США, однако "на следующий день покупатель прекратил закупки из-за объявленных Трампом тарифов".
Эксперты указывают, что даже при введении пошлин торговля животными между странами продолжится, так как в США недостаточно собственного производства. Однако новые условия потребуют дополнительных переговоров между фермерами и покупателями, отмечает Рейтер.
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