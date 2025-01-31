https://ria.ru/20250131/kanada-1996538743.html
В МИД Канады заявили, что присоединение к США не обсуждалось
В МИД Канады заявили, что присоединение к США не обсуждалось - РИА Новости, 31.01.2025
В МИД Канады заявили, что присоединение к США не обсуждалось
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками в ходе ее визита... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:23:00+03:00
2025-01-31T09:23:00+03:00
2025-01-31T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками в ходе ее визита в Вашингтон, при этом она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Идея о включении Канады в состав США и ранее публично поднималась Трампом, однако неизменно отвергалась канадской стороной, которая подчеркивала свою независимость и национальную идентичность. "Абсолютно нет", - заявила Жоли в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос присоединения Канады к США в ходе ее визита. "Мы можем быть действительно хорошими друзьями, лучшими друзьями, но мы никогда не будем штатом или колонией. Точка", - подытожила она.
https://ria.ru/20250130/glava-1996238391.html
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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), мелани жоли, дональд трамп
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Мелани Жоли, Дональд Трамп
В МИД Канады заявили, что присоединение к США не обсуждалось
Глава МИД Канады Жоли заявила, что страна никогда не станет штатом или колонией