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Израиль в субботу освободит 90 палестинцев
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев - РИА Новости, 31.01.2025
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев
Израиль освободит в субботу 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:45:00+03:00
2025-01-31T13:45:00+03:00
2025-01-31T14:01:00+03:00
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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС."После передачи палестинским сопротивлением имен сионистских (израильских - ред.) пленных завтра, в субботу, в рамках четвертой партии сделки (по обмену - ред.) будут освобождены девять заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 81 с большими сроками", - говорится в заявлении офиса.Ранее ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена - Офер Кальдерон, Шмуэль Кит Сигал и Ярден Бибас.
https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев
Израиль в субботу освободит 90 палестинских заключенных