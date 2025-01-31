https://ria.ru/20250131/izrail-1996614368.html

Израиль в субботу освободит 90 палестинцев

Израиль в субботу освободит 90 палестинцев - РИА Новости, 31.01.2025

Израиль в субботу освободит 90 палестинцев

Израиль освободит в субботу 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:45:00+03:00

2025-01-31T13:45:00+03:00

2025-01-31T14:01:00+03:00

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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС."После передачи палестинским сопротивлением имен сионистских (израильских - ред.) пленных завтра, в субботу, в рамках четвертой партии сделки (по обмену - ред.) будут освобождены девять заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 81 с большими сроками", - говорится в заявлении офиса.Ранее ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена - Офер Кальдерон, Шмуэль Кит Сигал и Ярден Бибас.

https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024