Рейтинг@Mail.ru
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 31.01.2025 (обновлено: 14:01 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/izrail-1996614368.html
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев - РИА Новости, 31.01.2025
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев
Израиль освободит в субботу 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:45:00+03:00
2025-01-31T14:01:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996617193_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_680b8e8a6a88671ed6dad5f462066f63.jpg
КАИР, 31 янв - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС."После передачи палестинским сопротивлением имен сионистских (израильских - ред.) пленных завтра, в субботу, в рамках четвертой партии сделки (по обмену - ред.) будут освобождены девять заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 81 с большими сроками", - говорится в заявлении офиса.Ранее ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена - Офер Кальдерон, Шмуэль Кит Сигал и Ярден Бибас.
https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996617193_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_94167cbe502ab1fb6bcfbda931b178c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль в субботу освободит 90 палестинцев

Израиль в субботу освободит 90 палестинских заключенных

© AP Photo / Jehad AlshrafiПрибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 31 янв - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.
"После передачи палестинским сопротивлением имен сионистских (израильских - ред.) пленных завтра, в субботу, в рамках четвертой партии сделки (по обмену - ред.) будут освобождены девять заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 81 с большими сроками", - говорится в заявлении офиса.
Ранее ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена - Офер Кальдерон, Шмуэль Кит Сигал и Ярден Бибас.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС
Вчера, 12:59
 
В миреИзраильХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала