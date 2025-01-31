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Россиянам рассказали, как уменьшить цифровой след в интернете - РИА Новости, 31.01.2025
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06:05 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/internet-1996523404.html
Россиянам рассказали, как уменьшить цифровой след в интернете
Россиянам рассказали, как уменьшить цифровой след в интернете - РИА Новости, 31.01.2025
Россиянам рассказали, как уменьшить цифровой след в интернете
Полностью скрыть свою активность в интернете невозможно, но можно постараться уменьшить цифровой след в сети: в первую очередь, стоит использовать специально... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:05:00+03:00
2025-01-31T06:05:00+03:00
общество
технологии
мтс
gps
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полностью скрыть свою активность в интернете невозможно, но можно постараться уменьшить цифровой след в сети: в первую очередь, стоит использовать специально созданную электронную почту и номер телефона при регистрации в соцсетях и приложениях, рассказала РИА Новости ведущий системный архитектор информационной безопасности МТС Web Services Илона Кокова. Цифровой след - это информация, которую человек оставляет о себе и своих действиях при пользовании интернетом. Посещаемые сайты, публикации в соцсетях, общение на форумах, подписки на рассылки, заполнение онлайн-форм - все это активный цифровой след. "Полностью скрыть свою активность в сети невозможно, но можно постараться сократить объем информации: При регистрации в социальных сетях и приложениях следует использовать специально созданный адрес электронной почты и отдельный номер телефона. Рекомендуется не публиковать слишком много личной информации, а еще лучше - сделать свой профиль закрытым и удалить старые аккаунты, а также отписаться от ненужных рассылок", - сообщила Кокова. Кроме того, можно запретить сохранение cookie-файлы и истории просмотров на сайтах. Также следует избегать незащищенных сайтов - безопасные адреса в интернете начинаются c https://. Эксперт также рекомендует регулярно проводить чистку "рекламных предпочтений" на телефоне, в браузерах и соцсетях. Пользователям стоит остерегаться публичных Wi-Fi-сетей, отключать GPS и Bluetooth, если они не нужны. В свою очередь для сбора цифрового следа чаще всего используют: cookie-файлы на сайтах - они сохраняют информацию о том, каким образом зарегистрировался пользователь и какие страницы смотрел. Также его собирают программы, анализирующие IP-адреса, которые позволяют определить местоположение и интернет-провайдера пользователей, зашедших на тот или иной сайт. Еще один способ для сбора - устройства-маячки. Они передают сигнал, который может быть принят устройством с предустановленным мобильным приложением или включенным Bluetooth и Wi-Fi. Такие устройства могут вести сбор информации об активности пользователя в программах или посылать уведомления об акциях и мероприятиях из приложений.
https://ria.ru/20250126/roskachestvo-1995512640.html
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общество, технологии, мтс, gps
Общество, Технологии, МТС, GPS
Россиянам рассказали, как уменьшить цифровой след в интернете

Программист Кокова: стоит использовать специально созданную электронную почту

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полностью скрыть свою активность в интернете невозможно, но можно постараться уменьшить цифровой след в сети: в первую очередь, стоит использовать специально созданную электронную почту и номер телефона при регистрации в соцсетях и приложениях, рассказала РИА Новости ведущий системный архитектор информационной безопасности МТС Web Services Илона Кокова.
Цифровой след - это информация, которую человек оставляет о себе и своих действиях при пользовании интернетом. Посещаемые сайты, публикации в соцсетях, общение на форумах, подписки на рассылки, заполнение онлайн-форм - все это активный цифровой след.
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"Полностью скрыть свою активность в сети невозможно, но можно постараться сократить объем информации: При регистрации в социальных сетях и приложениях следует использовать специально созданный адрес электронной почты и отдельный номер телефона. Рекомендуется не публиковать слишком много личной информации, а еще лучше - сделать свой профиль закрытым и удалить старые аккаунты, а также отписаться от ненужных рассылок", - сообщила Кокова.
Кроме того, можно запретить сохранение cookie-файлы и истории просмотров на сайтах. Также следует избегать незащищенных сайтов - безопасные адреса в интернете начинаются c https://. Эксперт также рекомендует регулярно проводить чистку "рекламных предпочтений" на телефоне, в браузерах и соцсетях. Пользователям стоит остерегаться публичных Wi-Fi-сетей, отключать GPS и Bluetooth, если они не нужны.
В свою очередь для сбора цифрового следа чаще всего используют: cookie-файлы на сайтах - они сохраняют информацию о том, каким образом зарегистрировался пользователь и какие страницы смотрел. Также его собирают программы, анализирующие IP-адреса, которые позволяют определить местоположение и интернет-провайдера пользователей, зашедших на тот или иной сайт.
Еще один способ для сбора - устройства-маячки. Они передают сигнал, который может быть принят устройством с предустановленным мобильным приложением или включенным Bluetooth и Wi-Fi. Такие устройства могут вести сбор информации об активности пользователя в программах или посылать уведомления об акциях и мероприятиях из приложений.
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