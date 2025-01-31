https://ria.ru/20250131/inoagenty-1996645198.html

В ГД внесли проекты, ужесточающие меры в отношении иноагентов

В ГД внесли проекты, ужесточающие меры в отношении иноагентов - РИА Новости, 31.01.2025

В ГД внесли проекты, ужесточающие меры в отношении иноагентов

В Госдуму внесен пакет проектов, который включает в себя запрет на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ, а также меры по усилению ответственности... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:12:00+03:00

2025-01-31T15:12:00+03:00

2025-01-31T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен пакет проектов, который включает в себя запрет на участие иноагентов в образовании и просвещении РФ, а также меры по усилению ответственности для иноагентов за неисполнение требований законодательства РФ, сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Как и обещал ранее на этой неделе, внесли сегодня в Государственную Думу пакет новых законопроектов, направленных на защиту суверенитета нашей страны и противодействие иностранному вмешательству. Он включает в себя, в том числе, запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (дополняется запрет поддержки на муниципальном уровне), а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства РФ", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Он отметил, что инициативы комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства подписали представители всех фракций, а также главы комитетов ГД по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Пискарев добавил, что разрабатываются и другие меры по защите суверенитета."Сделаем все, чтобы не допустить в сферу образования и просвещения людей с вражескими намерениями", - отметил депутат.Один проект устанавливает штраф за несоблюдение иноагентами требований регулятора (Минюста РФ) до 500 тысяч рублей, а за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов иноагентов штраф может составить до 50 тысяч рублей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Проектом вводится возможность заочного, в случае нахождения виновного лица за пределами РФ, привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности. Ранее председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал, что подобный механизм уже действует в отношении лиц, участвующих за границей в деятельности нежелательных организаций по статье 20.33 КоАП.Более того, предлагается повышенная ответственность за несоблюдение иноагентами требований регулятора (Минюста России). Предлагается увеличить размер штрафа для граждан в диапазоне от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Устанавливается административная ответственность за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы в виде штрафа от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Такую же повышенную административную ответственность за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов предлагается установить для всех виновных, как для самих иностранных агентов, так и для лиц, являющихся их учредителями, членами, участниками, руководителями.Второй проект, который также размещен в думской электронной базе, запрещает иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие её лицензии должно быть прекращено."Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности… прекращается в случае включения лицензиата в реестр иностранных агентов", - отмечается в проекте закона.Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.Проектом вводится, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента.При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждений.Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.

https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html

https://ria.ru/20250131/inoagent-1996681677.html

https://ria.ru/20250117/morgenshtern-1994192229.html

https://ria.ru/20250128/inoagent-1995968290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, общество