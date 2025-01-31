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Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов - РИА Новости, 31.01.2025
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17:06 31.01.2025 (обновлено: 17:30 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/inoagent-1996681677.html
Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов
Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов - РИА Новости, 31.01.2025
Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов основателя школы "Апельсин" педагога Диму (Вадима) Зицера*, а также еще шесть человек, в том числе РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:06:00+03:00
2025-01-31T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов основателя школы "Апельсин" педагога Диму (Вадима) Зицера*, а также еще шесть человек, в том числе журналиста Би-би-си Илью Абишева*, сообщается на сайте ведомства."Тридцать первого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Е. Абишев*, В.С. Зицер*, А.В. Новашов*, В.Е. Раевский*, А.В. Суворкин*, Д.В. Сухарев*, а также Е.А. Фохт-Бабушкина*", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, внесенные в перечень иностранных агентов, в частности, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Кроме того, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов России.*Физические лица, внесенные в список иноагентов
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иноагенты, общество, россия, би-би-си
иноагенты, Общество, Россия, Би-би-си
Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов

Основатель школы "Апельсин" Дима Зицер внесен в реестр иноагентов

© Фото : Страница Школы неформального образования в соцсетиВадим Зицер
Вадим Зицер - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Страница Школы неформального образования в соцсети
Вадим Зицер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов основателя школы "Апельсин" педагога Диму (Вадима) Зицера*, а также еще шесть человек, в том числе журналиста Би-би-си Илью Абишева*, сообщается на сайте ведомства.
"Тридцать первого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Е. Абишев*, В.С. Зицер*, А.В. Новашов*, В.Е. Раевский*, А.В. Суворкин*, Д.В. Сухарев*, а также Е.А. Фохт-Бабушкина*", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, внесенные в перечень иностранных агентов, в частности, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Кроме того, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов России.
*Физические лица, внесенные в список иноагентов
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО
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иноагентыОбществоРоссияБи-би-си
 
 
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