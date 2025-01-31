Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов
Основатель школы "Апельсин" Дима Зицер внесен в реестр иноагентов
© Фото : Страница Школы неформального образования в соцсетиВадим Зицер
© Фото : Страница Школы неформального образования в соцсети
Вадим Зицер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов основателя школы "Апельсин" педагога Диму (Вадима) Зицера*, а также еще шесть человек, в том числе журналиста Би-би-си Илью Абишева*, сообщается на сайте ведомства.
"Тридцать первого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Е. Абишев*, В.С. Зицер*, А.В. Новашов*, В.Е. Раевский*, А.В. Суворкин*, Д.В. Сухарев*, а также Е.А. Фохт-Бабушкина*", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, внесенные в перечень иностранных агентов, в частности, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Кроме того, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов России.
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