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Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов

Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов - РИА Новости, 31.01.2025

Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов основателя школы "Апельсин" педагога Диму (Вадима) Зицера*, а также еще шесть человек, в том числе РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:06:00+03:00

2025-01-31T17:06:00+03:00

2025-01-31T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов основателя школы "Апельсин" педагога Диму (Вадима) Зицера*, а также еще шесть человек, в том числе журналиста Би-би-си Илью Абишева*, сообщается на сайте ведомства."Тридцать первого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Е. Абишев*, В.С. Зицер*, А.В. Новашов*, В.Е. Раевский*, А.В. Суворкин*, Д.В. Сухарев*, а также Е.А. Фохт-Бабушкина*", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, внесенные в перечень иностранных агентов, в частности, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Кроме того, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов России.*Физические лица, внесенные в список иноагентов

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иноагенты, общество, россия, би-би-си