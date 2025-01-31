Хинштейн проверил ПВР после сообщений о задолженности по питанию
Врио главы Курской области Хинштейн убедился в задолженности по питанию в ПВР
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о визите в пункт временного размещения переселенцев из курского приграничья, где убедился в имеющейся по питанию задолженности.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в курском пункте временного размещения "Олимпиец" планируют прекратить выдачу горячего питания переселенцам из приграничья по причине крупной задолженности властей. В пресс-службе правительства региона позже сообщили, что информация об отмене горячего питания для переселенцев не соответствует действительности. Уточнялось, что средства на эти цели поступают из федерального бюджета, а все проживающие в ПВР люди питанием обеспечиваются.
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"Накануне получил тревожные сообщения от жителей пункта временного размещения в лагере "Олимпиец" в Курске, что с 31 января их перестают бесплатно кормить. Также увидел аналогичные посты в телеграм-каналах и соцсетях. Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем. Прежде всего извинился перед людьми. Ответил на их вопросы. Убедился, что все накормлены, хотя задолженность по питанию, действительно, есть", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что необходимые для питания средства будут выделены.
"Уже сегодня все необходимые средства из резервного фонда области будут выделены. И в "Олимпийце", и во всех остальных ПВР - люди по-прежнему будут обеспечиваться горячим питанием. Соответствующие выводы из случившегося в том числе и кадровые – сделаю", - добавил Хинштейн.