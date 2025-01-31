https://ria.ru/20250131/hinshtejn-1996713140.html

Хинштейн проверил ПВР после сообщений о задолженности по питанию

Хинштейн проверил ПВР после сообщений о задолженности по питанию - РИА Новости, 31.01.2025

Хинштейн проверил ПВР после сообщений о задолженности по питанию

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о визите в пункт временного размещения переселенцев из курского приграничья, где убедился в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:56:00+03:00

2025-01-31T19:56:00+03:00

2025-01-31T19:56:00+03:00

курская область

курск

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/89/1517778979_0:25:3077:1756_1920x0_80_0_0_e51ef967be482b2920344907601f5ea7.jpg

КУРСК, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о визите в пункт временного размещения переселенцев из курского приграничья, где убедился в имеющейся по питанию задолженности. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в курском пункте временного размещения "Олимпиец" планируют прекратить выдачу горячего питания переселенцам из приграничья по причине крупной задолженности властей. В пресс-службе правительства региона позже сообщили, что информация об отмене горячего питания для переселенцев не соответствует действительности. Уточнялось, что средства на эти цели поступают из федерального бюджета, а все проживающие в ПВР люди питанием обеспечиваются. "Накануне получил тревожные сообщения от жителей пункта временного размещения в лагере "Олимпиец" в Курске, что с 31 января их перестают бесплатно кормить. Также увидел аналогичные посты в телеграм-каналах и соцсетях. Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем. Прежде всего извинился перед людьми. Ответил на их вопросы. Убедился, что все накормлены, хотя задолженность по питанию, действительно, есть", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Врио губернатора добавил, что необходимые для питания средства будут выделены. "Уже сегодня все необходимые средства из резервного фонда области будут выделены. И в "Олимпийце", и во всех остальных ПВР - люди по-прежнему будут обеспечиваться горячим питанием. Соответствующие выводы из случившегося в том числе и кадровые – сделаю", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250127/vrio-1995779110.html

https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, курск, александр хинштейн