https://ria.ru/20250131/granuly-1996515277.html

Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна

Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна - РИА Новости, 31.01.2025

Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна

Финская нефтеперерабатывающая компания Neste заявила, что гранулы белого вещества, выброшенные на берег финского полуострова Ханко, могли попасть туда из... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T01:29:00+03:00

2025-01-31T01:29:00+03:00

2025-01-31T05:55:00+03:00

финляндия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste заявила, что гранулы белого вещества, выброшенные на берег финского полуострова Ханко, могли попасть туда из промывочных вод ее судна."Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste", — говорится в сообщении.По словам компании, вода содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Судно, перевозившее груз, не получило инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта. Neste взяла на себя ответственность за инцидент и возместит возможный причиненный ущерб, сообщили в компании.Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что сначала на побережье Ханко протяженностью 20 километров появилось неизвестное белое вещество, похожее на затвердевшие испорченные сливки, а затем большое количество мертвой рыбы выбросило на берег полуострова. По словам спасателей, вещество оказалось смесью натуральных жиров, оно безвредно для человека, но опасно для животных при попадании внутрь. Мертвая рыба, которую выбросило на берег, на данный момент не связана с появившимся там веществом, однако этот вопрос еще уточняется.

https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html

https://ria.ru/20250130/vodolazy-1996483937.html

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