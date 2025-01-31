Рейтинг@Mail.ru
Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 31.01.2025 (обновлено: 05:55 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/granuly-1996515277.html
Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна
Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна - РИА Новости, 31.01.2025
Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна
Финская нефтеперерабатывающая компания Neste заявила, что гранулы белого вещества, выброшенные на берег финского полуострова Ханко, могли попасть туда из... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T01:29:00+03:00
2025-01-31T05:55:00+03:00
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996042900_13:0:1343:748_1920x0_80_0_0_c9881c9beaca759e78e21be9ded49b4d.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste заявила, что гранулы белого вещества, выброшенные на берег финского полуострова Ханко, могли попасть туда из промывочных вод ее судна."Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste", — говорится в сообщении.По словам компании, вода содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Судно, перевозившее груз, не получило инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта. Neste взяла на себя ответственность за инцидент и возместит возможный причиненный ущерб, сообщили в компании.Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что сначала на побережье Ханко протяженностью 20 километров появилось неизвестное белое вещество, похожее на затвердевшие испорченные сливки, а затем большое количество мертвой рыбы выбросило на берег полуострова. По словам спасателей, вещество оказалось смесью натуральных жиров, оно безвредно для человека, но опасно для животных при попадании внутрь. Мертвая рыба, которую выбросило на берег, на данный момент не связана с появившимся там веществом, однако этот вопрос еще уточняется.
https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html
https://ria.ru/20250130/vodolazy-1996483937.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996042900_346:0:1343:748_1920x0_80_0_0_1310e997fbd5ef8c94b4e0b3a053ef8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия
Финляндия
Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из воды судна

Выброшенные на берег Финляндии гранулы могли попасть туда из промывочных вод

Белое вещество на побережье финского полуострова Ханко. Кадр видео
Белое вещество на побережье финского полуострова Ханко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Белое вещество на побережье финского полуострова Ханко. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste заявила, что гранулы белого вещества, выброшенные на берег финского полуострова Ханко, могли попасть туда из промывочных вод ее судна.
"Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste", — говорится в сообщении.
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Анапе выкопали 7,5 километра защитных сооружений для защиты от мазута
29 января, 15:57
По словам компании, вода содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Судно, перевозившее груз, не получило инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта. Neste взяла на себя ответственность за инцидент и возместит возможный причиненный ущерб, сообщили в компании.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что сначала на побережье Ханко протяженностью 20 километров появилось неизвестное белое вещество, похожее на затвердевшие испорченные сливки, а затем большое количество мертвой рыбы выбросило на берег полуострова. По словам спасателей, вещество оказалось смесью натуральных жиров, оно безвредно для человека, но опасно для животных при попадании внутрь. Мертвая рыба, которую выбросило на берег, на данный момент не связана с появившимся там веществом, однако этот вопрос еще уточняется.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Водолазы не нашли утечки мазута из носовой части танкера "Волгонефть-212"
Вчера, 19:58
 
Финляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала