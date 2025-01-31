https://ria.ru/20250131/granty-1996585880.html

Гранты по одному миллиону рублей получат 30 молодых предпринимателей

Гранты по одному миллиону рублей получат 30 молодых предпринимателей - РИА Новости, 31.01.2025

Гранты по одному миллиону рублей получат 30 молодых предпринимателей

Стартовала регистрация на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше"; по итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:15:00+03:00

2025-01-31T12:15:00+03:00

2025-01-31T12:40:00+03:00

россия

светлана чупшева

александр исаевич

корпорация мсп

агентство стратегических инициатив (аси)

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380385_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_b5883e9837026ff0c701e5445b32f878.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Стартовала регистрация на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше"; по итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по одному миллиону рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба организации. Конкурс является совместным проектом Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. В этом году два направления: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до 3-х лет". Каждому участнику предстоит пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. "Участие в конкурсе "Создай Наше" — это не просто шанс для молодых предпринимателей получить финансирование, но и уникальная возможность обрести знания, навыки и знакомства, необходимые для успешного ведения бизнеса. Агентство стремится поддержать инициативных молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Молодые предприниматели сегодня - это завтрашние лидеры, способные решать сложные задачи и двигать нашу экономику вперед", – отметила глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой привели в агентстве. В течение месяца с 22 апреля эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей. Их имена назовут 26 мая во время торжественной церемонии награждения. Лучшие молодые предприниматели получат гранты и приглашения на акселерационную программу КМСП. "Проводя конкурс "Создай наше" впервые в прошлом году, мы увидели большой интерес к нему со стороны молодежи. Всего желание принять участие изъявили более пяти тысяч человек из 88 регионов страны. И после завершения заявочной кампании к нам поступали обращения от тех, кто не успел зарегистрироваться, с вопросами о новом конкурсе. Видя его востребованность, было принято решение сделать второй сезон", – сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении. "Создай НАШЕ" - важный элемент системной работы АСИ по поддержке молодежного предпринимательства. В рамках этой инициативы мы также активно развиваем цифровую платформу "Конструкториум". Участие в конкурсе должно быть максимально доступным и открытым для всех желающих. Поэтому все этапы отбора проходят в онлайн, что дает молодым людям со всей страны уникальную возможность проявить себя и свои таланты", – подчеркнул директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, слова которого привели в агентстве. Регистрация на конкурс "Создай Наше" открыта до 15:00 по Москве 3 марта. Обучение начнется 11 марта и продлится три недели. За это время своим опытом с участниками поделятся эксперты профессиональных деловых объединений и успешные представители бизнеса. Заявку можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ. Первый конкурс "Создай Наше" прошел в апреле 2024 году. Тридцать победителей из 20 регионов получили грант на развитие своего бизнеса в размере одного миллиона рублей, а также приглашение на программу "МСП: Акселератор молодежных проектов".

https://ria.ru/20250128/kmsp-1995849798.html

https://ria.ru/20250127/msp-1995653013.html

https://ria.ru/20250122/msp-1994873168.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, светлана чупшева, александр исаевич, корпорация мсп, агентство стратегических инициатив (аси), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса