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Лучшим режиссером премии "Золотой орел" стал Владимир Грамматиков - РИА Новости, 31.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:59 31.01.2025 (обновлено: 22:28 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/grammatikov-1996726085.html
Лучшим режиссером премии "Золотой орел" стал Владимир Грамматиков
Лучшим режиссером премии "Золотой орел" стал Владимир Грамматиков - РИА Новости, 31.01.2025
Лучшим режиссером премии "Золотой орел" стал Владимир Грамматиков
Лучшим режиссером по версии премии "Золотой орел" за 2024 год стал Владимир Грамматиков за фильм "Смотри на меня!", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:59:00+03:00
2025-01-31T22:28:00+03:00
культура
россия
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никита высоцкий
мосфильм
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лучшим режиссером по версии премии "Золотой орел" за 2024 год стал Владимир Грамматиков за фильм "Смотри на меня!", передает корреспондент РИА Новости. ХХIII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Не буду менять традиции: конечно, слова благодарности… Всегда лауреаты благодарят своих родителей, а с моей картиной этой надо сделать обязательно. Спасибо, мама, "Орёл" до меня долетел", - сказал Грамматиков, получая приз. Также в номинации были заявлены режиссер фильма "Воздух" Алексей Герман-младший, а также Никита Высоцкий, Илья Лебедев и Дмитрий Иосифов - за картину "Любовь Советского Союза". Однако создатели картины "Любовь Советского Союза" получили пять наград в других номинациях: композиторы Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов взяли приз за лучшую музыку к фильму, Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина - за работу художника по костюмам, Павел Пархоменко и Леонид Кипнис - за работу художника-постановщика, Сергей Снежкин - за лучший сценарий, а Максим Шинкоренко - за лучшую операторскую работу.Лучшим неигровым фильмом стал "Огненный лис" режиссера Дмитрия Шпиленка. Среди короткого метра лучшей была признана работа "30 секунд" Ильи Соснина. Лучшим анимационным фильмом стала "Необыкновенная история одного льва" режиссера Оксаны Холодовой.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
https://ria.ru/20250123/borisov-1995215140.html
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россия, владимир грамматиков , алексей герман-младший, никита высоцкий, мосфильм, золотой орел (премия)
Культура, Россия, Владимир Грамматиков , Алексей Герман-младший, Никита Высоцкий, Мосфильм, Золотой Орел (премия)
Лучшим режиссером премии "Золотой орел" стал Владимир Грамматиков

Лучшим режиссером премии "Золотой орел" за 2024 год стал Владимир Грамматиков

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВладимир Грамматиков
Владимир Грамматиков - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Владимир Грамматиков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лучшим режиссером по версии премии "Золотой орел" за 2024 год стал Владимир Грамматиков за фильм "Смотри на меня!", передает корреспондент РИА Новости.
ХХIII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
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"Не буду менять традиции: конечно, слова благодарности… Всегда лауреаты благодарят своих родителей, а с моей картиной этой надо сделать обязательно. Спасибо, мама, "Орёл" до меня долетел", - сказал Грамматиков, получая приз.
Также в номинации были заявлены режиссер фильма "Воздух" Алексей Герман-младший, а также Никита Высоцкий, Илья Лебедев и Дмитрий Иосифов - за картину "Любовь Советского Союза".
Однако создатели картины "Любовь Советского Союза" получили пять наград в других номинациях: композиторы Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов взяли приз за лучшую музыку к фильму, Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина - за работу художника по костюмам, Павел Пархоменко и Леонид Кипнис - за работу художника-постановщика, Сергей Снежкин - за лучший сценарий, а Максим Шинкоренко - за лучшую операторскую работу.
Лучшим неигровым фильмом стал "Огненный лис" режиссера Дмитрия Шпиленка. Среди короткого метра лучшей была признана работа "30 секунд" Ильи Соснина. Лучшим анимационным фильмом стала "Необыкновенная история одного льва" режиссера Оксаны Холодовой.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
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