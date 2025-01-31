https://ria.ru/20250131/gosduma-1996519945.html

В Госдуму в феврале внесут проект о запрете идеологии сатанизма

В Госдуму в феврале внесут проект о запрете идеологии сатанизма - РИА Новости, 31.01.2025

В Госдуму в феврале внесут проект о запрете идеологии сатанизма

Законопроект о запрете сатанизма в РФ внесут в Госдуму в феврале, он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T04:35:00+03:00

2025-01-31T04:35:00+03:00

2025-01-31T04:35:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законопроект о запрете сатанизма в РФ внесут в Госдуму в феврале, он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых "церквей сатаны" США и Украины на территории Российской Федерации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Бурляев. Ранее Бурляев рассказал, что подготовка проекта о запрете сатанизма в РФ уже началась, проект скоро будет представлен в Госдуме. "Законопроект планируется внести в Госдуму в феврале. Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых "церквей сатаны" США и Украины на территории Российской Федерации", - сказал он РИА Новости. Депутат уточнил, что в настоящее время, так же, как и на территории США и Украины, деятельность "церквей сатаны", как и распространение идеологии сатанизма на территории России, по сути, не запрещено. "Многие боевые подразделения неонацистов Украины как раз исповедуют различные формы сатанизма, о чем свидетельствуют находки наших бойцов на их захваченных боевых позициях. Кроме того, идеология сатанизма является полной противоположностью традиционных российских духовно-нравственных ценностей, задачу сохранения и укрепления которых президент России ставит в своих указах", - добавил парламентарий. Депутат отметил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 28 января 2025 года на открытии Рождественских чтений в Кремлевском дворце публично поддержал инициативу об ограничении распространения идеологии сатанизма в России. "Когда рабочая группа "Общество и культура" нашего комитета Госдумы провела весной 2024 года круглый стол о запрете сатанизма и других опасных экстремистских культов, это вызвало протест некоторых наших маргиналов и даже гневную реакцию наиболее одиозного депутата украинской Рады (подтверждающее видео есть). Что дополнительно подтвердило актуальность вопроса", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250130/nikab-1996476488.html

https://realty.ria.ru/20250129/gosduma-1996114155.html

https://ria.ru/20250129/alkogol-1996042620.html

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россия, украина, сша, николай бурляев, госдума рф