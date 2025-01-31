В Госдуму в феврале внесут проект о запрете идеологии сатанизма
Депутат Бурляев: проект о запрете идеологии сатанизма в России внесут в феврале
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законопроект о запрете сатанизма в РФ внесут в Госдуму в феврале, он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых "церквей сатаны" США и Украины на территории Российской Федерации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Бурляев.
Ранее Бурляев рассказал, что подготовка проекта о запрете сатанизма в РФ уже началась, проект скоро будет представлен в Госдуме.
"Законопроект планируется внести в Госдуму в феврале. Он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых "церквей сатаны" США и Украины на территории Российской Федерации", - сказал он РИА Новости.
"Многие боевые подразделения неонацистов Украины как раз исповедуют различные формы сатанизма, о чем свидетельствуют находки наших бойцов на их захваченных боевых позициях. Кроме того, идеология сатанизма является полной противоположностью традиционных российских духовно-нравственных ценностей, задачу сохранения и укрепления которых президент России ставит в своих указах", - добавил парламентарий.
Депутат отметил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 28 января 2025 года на открытии Рождественских чтений в Кремлевском дворце публично поддержал инициативу об ограничении распространения идеологии сатанизма в России.
"Когда рабочая группа "Общество и культура" нашего комитета Госдумы провела весной 2024 года круглый стол о запрете сатанизма и других опасных экстремистских культов, это вызвало протест некоторых наших маргиналов и даже гневную реакцию наиболее одиозного депутата украинской Рады (подтверждающее видео есть). Что дополнительно подтвердило актуальность вопроса", - заключил депутат.