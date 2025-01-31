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В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш - РИА Новости, 31.01.2025
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01:50 31.01.2025 (обновлено: 01:51 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gosduma-1996515833.html
В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш
В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш - РИА Новости, 31.01.2025
В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш
Управляющим компаниям грозит административный штраф до 300 тысяч рублей за несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T01:50:00+03:00
2025-01-31T01:51:00+03:00
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владимир кошелев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управляющим компаниям грозит административный штраф до 300 тысяч рублей за несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, в том числе несвоевременную уборку сосулек и снега с крыш зданий, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Очистка крыш от снега и сосулек – это обязанность управляющих компаний. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, и управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии. Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны убираться оперативно по мере необходимости. Несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, для управляющих компаний (УК) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей", - рассказал Кошелев. Парламентарий добавил, что регионы могут устанавливать свои нормы, к примеру, в Москве предписано очищать крыши в течение двух суток с окончания снегопада. Кошелев уточнил, что чистить снег на тротуарах при снегопаде нужно каждые два-три часа, если нет осадков - каждые двое-трое суток. "Всё чаще обильные снегопады сменяются кратковременными оттепелями, что приводит к обильному росту сосулек на крышах, балконах и водостоках зданий. При определенных погодных условиях сосулька может за сутки вырасти до 1 метра в длину и до 20-30 кг прибавить в весе. Естественно, такие ледяные наросты на зданиях могут представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья человека. Также в результате падения сосулек может существенно пострадать имущество, например, припаркованный поблизости автомобиль. Поэтому со всей внимательностью и серьезностью следует отнестись к тому, чтобы своевременно очищать здание от сосулек", - подчеркнул он.
https://realty.ria.ru/20250128/gosduma--1995901426.html
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общество, москва, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Москва, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш

Депутат Кошелев: УК грозит штраф за несвоевременную уборку крыш зданий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управляющим компаниям грозит административный штраф до 300 тысяч рублей за несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, в том числе несвоевременную уборку сосулек и снега с крыш зданий, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Очистка крыш от снега и сосулек – это обязанность управляющих компаний. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, и управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии. Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны убираться оперативно по мере необходимости. Несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, для управляющих компаний (УК) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей", - рассказал Кошелев.
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Парламентарий добавил, что регионы могут устанавливать свои нормы, к примеру, в Москве предписано очищать крыши в течение двух суток с окончания снегопада. Кошелев уточнил, что чистить снег на тротуарах при снегопаде нужно каждые два-три часа, если нет осадков - каждые двое-трое суток.
"Всё чаще обильные снегопады сменяются кратковременными оттепелями, что приводит к обильному росту сосулек на крышах, балконах и водостоках зданий. При определенных погодных условиях сосулька может за сутки вырасти до 1 метра в длину и до 20-30 кг прибавить в весе. Естественно, такие ледяные наросты на зданиях могут представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья человека. Также в результате падения сосулек может существенно пострадать имущество, например, припаркованный поблизости автомобиль. Поэтому со всей внимательностью и серьезностью следует отнестись к тому, чтобы своевременно очищать здание от сосулек", - подчеркнул он.
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