https://ria.ru/20250131/gosduma-1996515833.html

В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш

В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш - РИА Новости, 31.01.2025

В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш

Управляющим компаниям грозит административный штраф до 300 тысяч рублей за несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T01:50:00+03:00

2025-01-31T01:50:00+03:00

2025-01-31T01:51:00+03:00

общество

москва

владимир кошелев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управляющим компаниям грозит административный штраф до 300 тысяч рублей за несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, в том числе несвоевременную уборку сосулек и снега с крыш зданий, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Очистка крыш от снега и сосулек – это обязанность управляющих компаний. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, и управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии. Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны убираться оперативно по мере необходимости. Несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, для управляющих компаний (УК) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей", - рассказал Кошелев. Парламентарий добавил, что регионы могут устанавливать свои нормы, к примеру, в Москве предписано очищать крыши в течение двух суток с окончания снегопада. Кошелев уточнил, что чистить снег на тротуарах при снегопаде нужно каждые два-три часа, если нет осадков - каждые двое-трое суток. "Всё чаще обильные снегопады сменяются кратковременными оттепелями, что приводит к обильному росту сосулек на крышах, балконах и водостоках зданий. При определенных погодных условиях сосулька может за сутки вырасти до 1 метра в длину и до 20-30 кг прибавить в весе. Естественно, такие ледяные наросты на зданиях могут представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья человека. Также в результате падения сосулек может существенно пострадать имущество, например, припаркованный поблизости автомобиль. Поэтому со всей внимательностью и серьезностью следует отнестись к тому, чтобы своевременно очищать здание от сосулек", - подчеркнул он.

https://realty.ria.ru/20250128/gosduma--1995901426.html

https://ria.ru/20250130/gosduma-1996236835.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, владимир кошелев, госдума рф