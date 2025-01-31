В Госдуме рассказали, что грозит УК за несвоевременную уборку крыш
Депутат Кошелев: УК грозит штраф за несвоевременную уборку крыш зданий
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управляющим компаниям грозит административный штраф до 300 тысяч рублей за несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, в том числе несвоевременную уборку сосулек и снега с крыш зданий, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Очистка крыш от снега и сосулек – это обязанность управляющих компаний. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, и управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии. Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны убираться оперативно по мере необходимости. Несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований, для управляющих компаний (УК) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей", - рассказал Кошелев.
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Парламентарий добавил, что регионы могут устанавливать свои нормы, к примеру, в Москве предписано очищать крыши в течение двух суток с окончания снегопада. Кошелев уточнил, что чистить снег на тротуарах при снегопаде нужно каждые два-три часа, если нет осадков - каждые двое-трое суток.
"Всё чаще обильные снегопады сменяются кратковременными оттепелями, что приводит к обильному росту сосулек на крышах, балконах и водостоках зданий. При определенных погодных условиях сосулька может за сутки вырасти до 1 метра в длину и до 20-30 кг прибавить в весе. Естественно, такие ледяные наросты на зданиях могут представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья человека. Также в результате падения сосулек может существенно пострадать имущество, например, припаркованный поблизости автомобиль. Поэтому со всей внимательностью и серьезностью следует отнестись к тому, чтобы своевременно очищать здание от сосулек", - подчеркнул он.