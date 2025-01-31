https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996670872.html

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 31.01.2025

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские вооруженные силы вновь атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:41:00+03:00

2025-01-31T16:41:00+03:00

2025-01-31T16:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские вооруженные силы вновь атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в пятницу управление сообщало, что ВСУ в дважды атаковали Никитовский район Горловки при помощи дронов-камикадзе. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате удара беспилотника была повреждена техника одного из коммунальных предприятий города. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины