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ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 31.01.2025
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
Украинские вооруженные силы вновь атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:41:00+03:00
2025-01-31T16:41:00+03:00
2025-01-31T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские вооруженные силы вновь атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в пятницу управление сообщало, что ВСУ в дважды атаковали Никитовский район Горловки при помощи дронов-камикадзе. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате удара беспилотника была повреждена техника одного из коммунальных предприятий города. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
Украинские войска снова атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе