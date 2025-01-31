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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 31.01.2025 (обновлено: 14:38 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996621559.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские вооруженные силы за четыре часа выпустили по районам Горловки в ДНР двадцать снарядов калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:13:00+03:00
2025-01-31T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские вооруженные силы за четыре часа выпустили по районам Горловки в ДНР двадцать снарядов калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что с 08.50 до 12.55 были выпущены еще семнадцать снарядов "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996544001.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Горловке двадцать снарядов натовского калибра

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда ВСУ в один из домов в жилмассиве "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки. 31 января 2025
Последствия прямого попадания снаряда ВСУ в один из домов в жилмассиве Комсомолец в Никитовском районе Горловки. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия прямого попадания снаряда ВСУ в один из домов в жилмассиве "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки. 31 января 2025
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские вооруженные силы за четыре часа выпустили по районам Горловки в ДНР двадцать снарядов калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Отмечается, что с 08.50 до 12.55 были выпущены еще семнадцать снарядов "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Обстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти
Вчера, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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