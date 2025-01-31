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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские вооруженные силы за четыре часа выпустили по районам Горловки в ДНР двадцать снарядов калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:13:00+03:00
2025-01-31T14:13:00+03:00
2025-01-31T14:38:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские вооруженные силы за четыре часа выпустили по районам Горловки в ДНР двадцать снарядов калибра 155 миллиметров, три из них - кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что с 08.50 до 12.55 были выпущены еще семнадцать снарядов "натовского" калибра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Горловке двадцать снарядов натовского калибра