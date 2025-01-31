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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11 - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 31.01.2025 (обновлено: 14:57 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996574686.html
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11 - РИА Новости, 31.01.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11
Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 11, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:42:00+03:00
2025-01-31T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 11, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько. Ранее он сообщал о десяти раненых мирных жителях на территории больничного комплекса в результате обстрела ВСУ. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до 11", - написал Приходько в Telegram-канале. Глава ДНР Денис Пушилин ранее уточнял, что одна женщина из десяти пострадавших мирных жителей получила тяжелые ранения, удар был нанесен по территории больничного комплекса с применением ствольной артиллерии кассетного типа, повреждены городская и психиатрическая больницы, онкологический диспансер и центр охраны материнства и детства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996566668.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11

© Приходько РИК/TelegramОбстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР
Обстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Приходько РИК/Telegram
Обстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 11, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько.
Ранее он сообщал о десяти раненых мирных жителях на территории больничного комплекса в результате обстрела ВСУ.
"Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до 11", - написал Приходько в Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее уточнял, что одна женщина из десяти пострадавших мирных жителей получила тяжелые ранения, удар был нанесен по территории больничного комплекса с применением ствольной артиллерии кассетного типа, повреждены городская и психиатрическая больницы, онкологический диспансер и центр охраны материнства и детства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Вчера, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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