https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996574686.html
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11 - РИА Новости, 31.01.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11
Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 11, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:42:00+03:00
2025-01-31T11:42:00+03:00
2025-01-31T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996626220_0:0:1755:987_1920x0_80_0_0_0e92303bf9038f94997066c9594fe7c4.jpg
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 11, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько. Ранее он сообщал о десяти раненых мирных жителях на территории больничного комплекса в результате обстрела ВСУ. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до 11", - написал Приходько в Telegram-канале. Глава ДНР Денис Пушилин ранее уточнял, что одна женщина из десяти пострадавших мирных жителей получила тяжелые ранения, удар был нанесен по территории больничного комплекса с применением ствольной артиллерии кассетного типа, повреждены городская и психиатрическая больницы, онкологический диспансер и центр охраны материнства и детства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996566668.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996626220_0:0:1317:987_1920x0_80_0_0_11705bdf7cbeb6ac23be23e3e423732f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11