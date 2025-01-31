https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996574686.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11 - РИА Новости, 31.01.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до 11

Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 11, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько. РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T11:42:00+03:00

2025-01-31T14:57:00+03:00

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 11, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько. Ранее он сообщал о десяти раненых мирных жителях на территории больничного комплекса в результате обстрела ВСУ. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до 11", - написал Приходько в Telegram-канале. Глава ДНР Денис Пушилин ранее уточнял, что одна женщина из десяти пострадавших мирных жителей получила тяжелые ранения, удар был нанесен по территории больничного комплекса с применением ствольной артиллерии кассетного типа, повреждены городская и психиатрическая больницы, онкологический диспансер и центр охраны материнства и детства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996566668.html

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донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол