https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996554540.html

Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки

Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки - РИА Новости, 31.01.2025

Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки

Одна из десяти пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки получила тяжелые ранения, удар нанесен по территории больничного комплекса кассетными... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:43:00+03:00

2025-01-31T10:43:00+03:00

2025-01-31T11:14:00+03:00

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Одна из десяти пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки получила тяжелые ранения, удар нанесен по территории больничного комплекса кассетными снарядами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате утреннего массированного обстрела Центрально-Городского района Горловки с применением ствольной артиллерии кассетного типа пострадали десять мирных жителей. Удар был нанесен по территории больничного комплекса", - написал Пушилин.Он уточнил, что тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщины 1963 и 1975 и мужчины 1946, 1962 и 1983 годов рождения. Кроме того, по данным главы региона, пострадали женщины 1946, 1951, 1961 и 1991 годов рождения.Пушилин подчеркнул, что повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства. По его словам, информация о последствиях артиллерийской атаки продолжает поступать.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250130/vsu-1996491142.html

https://ria.ru/20250130/vsu-1996462456.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, вооруженные силы украины, происшествия