Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 31.01.2025 (обновлено: 11:14 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996554540.html
Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки
Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки - РИА Новости, 31.01.2025
Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки
Одна из десяти пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки получила тяжелые ранения, удар нанесен по территории больничного комплекса кассетными... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:43:00+03:00
2025-01-31T11:14:00+03:00
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Одна из десяти пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки получила тяжелые ранения, удар нанесен по территории больничного комплекса кассетными снарядами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате утреннего массированного обстрела Центрально-Городского района Горловки с применением ствольной артиллерии кассетного типа пострадали десять мирных жителей. Удар был нанесен по территории больничного комплекса", - написал Пушилин.Он уточнил, что тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщины 1963 и 1975 и мужчины 1946, 1962 и 1983 годов рождения. Кроме того, по данным главы региона, пострадали женщины 1946, 1951, 1961 и 1991 годов рождения.Пушилин подчеркнул, что повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства. По его словам, информация о последствиях артиллерийской атаки продолжает поступать.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250130/vsu-1996491142.html
https://ria.ru/20250130/vsu-1996462456.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пушилин сообщил о тяжело раненной женщине при обстреле Горловки

Пушилин: одна из десяти пострадавших при обстреле Горловки тяжело ранена

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Одна из десяти пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки получила тяжелые ранения, удар нанесен по территории больничного комплекса кассетными снарядами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В результате утреннего массированного обстрела Центрально-Городского района Горловки с применением ствольной артиллерии кассетного типа пострадали десять мирных жителей. Удар был нанесен по территории больничного комплекса", - написал Пушилин.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу в Курской области, завели дело
30 января, 20:56
Он уточнил, что тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщины 1963 и 1975 и мужчины 1946, 1962 и 1983 годов рождения. Кроме того, по данным главы региона, пострадали женщины 1946, 1951, 1961 и 1991 годов рождения.
Пушилин подчеркнул, что повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства. По его словам, информация о последствиях артиллерийской атаки продолжает поступать.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ обесточены три округа
30 января, 18:23
 
ГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала