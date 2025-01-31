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Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 31.01.2025 (обновлено: 14:26 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996544001.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти - РИА Новости, 31.01.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти
Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:04:00+03:00
2025-01-31T14:26:00+03:00
горловка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько."Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до десяти", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил о ранении трех мирных жителей на территории больничного городка в центре Горловки в результате обстрела ВСУ.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, иван приходько
Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти

Число пострадавших мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до 10

© Приходько РИК/TelegramОбстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР. 31 января 2025
Обстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Приходько РИК/Telegram
Обстрел украинскими войсками больничного городка в Горловке в ДНР. 31 января 2025
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до десяти", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил о ранении трех мирных жителей на территории больничного городка в центре Горловки в результате обстрела ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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