https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996544001.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти - РИА Новости, 31.01.2025

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до десяти

Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:04:00+03:00

2025-01-31T10:04:00+03:00

2025-01-31T14:26:00+03:00

горловка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Количество мирных жителей, раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, увеличилось до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько."Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до десяти", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил о ранении трех мирных жителей на территории больничного городка в центре Горловки в результате обстрела ВСУ.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, иван приходько