https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996534566.html

При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 31.01.2025

При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены, повреждены дома и автомобили в результате обстрела ВСУ Горловки кассетными снарядами, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:48:00+03:00

2025-01-31T08:48:00+03:00

2025-01-31T13:41:00+03:00

горловка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

иван приходько

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены, повреждены дома и автомобили в результате обстрела ВСУ Горловки кассетными снарядами, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов на территории больничного городка ранены двое мирных жителей… Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По его словам, в жилом массиве Строитель в Никитовском районе Горловки зафиксированы множественные повреждения домов и гражданских автомобилей.Мэр отметил, что после обстрела ВСУ в жилых массивах Комсомолец и Строитель, а также в центре Горловки по улице Рудакова, бульвару Димитрова, проспекту Ленина и на территории больничного городка выявлены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995691880.html

горловка

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горловка, вооруженные силы украины, иван приходько