Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 31.01.2025 (обновлено: 13:41 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gorlovka-1996534566.html
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 31.01.2025
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены, повреждены дома и автомобили в результате обстрела ВСУ Горловки кассетными снарядами, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:48:00+03:00
2025-01-31T13:41:00+03:00
горловка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996611341_0:3:960:543_1920x0_80_0_0_b4e92d3a7a122b48e12f5af93e604951.jpg
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены, повреждены дома и автомобили в результате обстрела ВСУ Горловки кассетными снарядами, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов на территории больничного городка ранены двое мирных жителей… Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По его словам, в жилом массиве Строитель в Никитовском районе Горловки зафиксированы множественные повреждения домов и гражданских автомобилей.Мэр отметил, что после обстрела ВСУ в жилых массивах Комсомолец и Строитель, а также в центре Горловки по улице Рудакова, бульвару Димитрова, проспекту Ленина и на территории больничного городка выявлены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995691880.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996611341_94:0:865:579_1920x0_80_0_0_d070dadfd194146bc74774f2b77c8642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, вооруженные силы украины, иван приходько
Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле Горловки кассетными снарядами ранены три человека

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела жилмассива "Строитель" в Никитовском районе Горловки. 31 января 2025
Последствия обстрела жилмассива Строитель в Никитовском районе Горловки. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела жилмассива "Строитель" в Никитовском районе Горловки. 31 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Три мирных жителя ранены, повреждены дома и автомобили в результате обстрела ВСУ Горловки кассетными снарядами, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов на территории больничного городка ранены двое мирных жителей… Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам, в жилом массиве Строитель в Никитовском районе Горловки зафиксированы множественные повреждения домов и гражданских автомобилей.
Мэр отметил, что после обстрела ВСУ в жилых массивах Комсомолец и Строитель, а также в центре Горловки по улице Рудакова, бульвару Димитрова, проспекту Ленина и на территории больничного городка выявлены неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке
27 января, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала