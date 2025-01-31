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Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США - РИА Новости, 31.01.2025
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20:52 31.01.2025 (обновлено: 21:00 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/google-1996719474.html
Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США
Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США - РИА Новости, 31.01.2025
Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США
Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского запретил ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:52:00+03:00
2025-01-31T21:00:00+03:00
экономика
калифорния
google
москва
девятый арбитражный апелляционный суд
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского запретил ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в американском суде в отношении российского подразделения Google и его управляющего, следует из определения суда, с которым ознакомилось РИА Новости. "Принять обеспечительные меры в виде запрета Google Ireland Limited… продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния… в том числе в рамках дел… предметом которых являются требования о запретах и (или) ограничениях в отношении конкурсного управляющего ООО "Гугл" Таляровского В.А. и (или) его представителей, и (или) представителей ООО "Гугл" заявлять и (или) поддерживать и (или) представлять интересы в суде при рассмотрении заявлений об оспаривании сделок, включая сделки с Google Ireland Limited, заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и (или) иных заявлений в рамках настоящего дела о банкротстве", - говорится в судебном акте. Обеспечительные меры были приняты 30 января в деле о банкротстве ООО "Гугл".Как заявил РИА Новости представитель Таляровского, "российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать дело в отношении ООО "Гугл" как российской компании-банкрота". "Для иных выводов оснований нет, и на практике не было ни одного случая, чтобы российский банкротный суд, например, передал обособленный спор о субсидиарной ответственности на рассмотрение иностранного или даже российского коммерческого арбитража", - сказал собеседник агентства.Ранее в пятницу на заседании суда в Москве представители американской Google и Google Ireland Limited заявили, что американский суд в Калифорнии запретил конкурсному управляющему ООО "Гугл" Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited около 130,2 миллиарда рублей.Суд в пятницу провел предварительные слушания по заявлению Таляровского, поданному в октябре в деле о банкротстве "Гугла", в котором он просит признать незаконными соглашение ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009", соглашение "о перепродаже от 24.04.2018", заключенное между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited, платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited во исполнение "недействительного соглашения… о перепродаже", совершенные с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей.Управляющий просит также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства.Суд также приступил к рассмотрению заявления Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам российского подразделения Google контролировавших его лиц, включая американские Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20240411/google-1939475267.html
https://ria.ru/20250109/google-1992979294.html
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экономика, калифорния, google, москва, девятый арбитражный апелляционный суд
Экономика, Калифорния, Google, Москва, Девятый арбитражный апелляционный суд
Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США

Суд запретил Google Ireland Limited вести разбирательства в американском суде

© AP Photo / Mark LennihanЖенщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США
Женщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Женщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского запретил ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в американском суде в отношении российского подразделения Google и его управляющего, следует из определения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Принять обеспечительные меры в виде запрета Google Ireland Limited… продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния… в том числе в рамках дел… предметом которых являются требования о запретах и (или) ограничениях в отношении конкурсного управляющего ООО "Гугл" Таляровского В.А. и (или) его представителей, и (или) представителей ООО "Гугл" заявлять и (или) поддерживать и (или) представлять интересы в суде при рассмотрении заявлений об оспаривании сделок, включая сделки с Google Ireland Limited, заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и (или) иных заявлений в рамках настоящего дела о банкротстве", - говорится в судебном акте.
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Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании
11 апреля 2024, 23:43
Обеспечительные меры были приняты 30 января в деле о банкротстве ООО "Гугл".
Как заявил РИА Новости представитель Таляровского, "российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать дело в отношении ООО "Гугл" как российской компании-банкрота". "Для иных выводов оснований нет, и на практике не было ни одного случая, чтобы российский банкротный суд, например, передал обособленный спор о субсидиарной ответственности на рассмотрение иностранного или даже российского коммерческого арбитража", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пятницу на заседании суда в Москве представители американской Google и Google Ireland Limited заявили, что американский суд в Калифорнии запретил конкурсному управляющему ООО "Гугл" Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited около 130,2 миллиарда рублей.
Суд в пятницу провел предварительные слушания по заявлению Таляровского, поданному в октябре в деле о банкротстве "Гугла", в котором он просит признать незаконными соглашение ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009", соглашение "о перепродаже от 24.04.2018", заключенное между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited, платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited во исполнение "недействительного соглашения… о перепродаже", совершенные с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей.
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9 января, 17:07
Управляющий просит также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства.
Суд также приступил к рассмотрению заявления Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам российского подразделения Google контролировавших его лиц, включая американские Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Суд запретил управляющему "Гугла" требовать взыскания с Google Ireland
Вчера, 16:08
 
ЭкономикаКалифорнияGoogleМоскваДевятый арбитражный апелляционный суд
 
 
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