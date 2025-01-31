https://ria.ru/20250131/google-1996661991.html

Суд запретил управляющему "Гугла" требовать взыскания с Google Ireland

Суд запретил управляющему "Гугла" требовать взыскания с Google Ireland - РИА Новости, 31.01.2025

Суд запретил управляющему "Гугла" требовать взыскания с Google Ireland

Представители американской Google и ирландской Google Ireland Limited заявили в Арбитражном суде Москвы, что американский суд запретил конкурсному управляющему... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:08:00+03:00

2025-01-31T16:08:00+03:00

2025-01-31T16:33:00+03:00

экономика

россия

google

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Представители американской Google и ирландской Google Ireland Limited заявили в Арбитражном суде Москвы, что американский суд запретил конкурсному управляющему ООО "Гугл" Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited около 130,2 миллиарда рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Федеральным окружным судом США по Северному округу Калифорнии 27 января вынесен приказ о введении временных обеспечительных мер, которым запрещено ООО "Гугл" и его управляющему возбуждать и продолжать судебные производства и иски, в том числе в связи с настоящим обособленным спором, там целый ряд запретов. Мы копию приказа приложили к ходатайству о приостановлении", - сказал представитель Google Ireland. Суд в Москве в пятницу провел предварительные слушания по заявлению Таляровского, поданному в октябре в деле о банкротстве "Гугла", в котором он просит признать незаконными соглашение ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009", соглашение "о перепродаже от 24.04.2018", заключенное между ООО "Гугл" и Google Ireland Limited, платежи ООО "Гугл" в пользу Google Ireland Limited во исполнение "недействительного соглашения… о перепродаже", совершенные с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей. Управляющий просит также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства. Представители Google в пятницу заявили в суде, что в соглашениях о перепродаже 2009-2018 годов, на которых основаны требования конкурсного управляющего, содержится арбитражная оговорка, предусматривающая рассмотрение всех споров в Международном центре разрешения споров Американской арбитражной ассоциации. На этом основании они просили оставить заявление Таляровского без рассмотрения, но суд это ходатайство отклонил. Ходатайство о приостановлении рассмотрения данного спора оставлено пока открытым. Слушания отложены на апрель. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре 2024 года сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России.

https://ria.ru/20250109/google-1992979294.html

https://ria.ru/20250129/google--1996023823.html

https://ria.ru/20250122/sud-1995051039.html

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экономика, россия, google, федеральная налоговая служба (фнс россии)