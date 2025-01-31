Врач назвала ягоду, которая помогает бороться со старением
Врач Волкова: голубика помогает организму бороться с процессами старения
© Фото : FreepikГолубика
© Фото : Freepik
Голубика. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Голубика, содержащая в своем составе антиоксиданты, помогает организму бороться с процессами старения и снижает риск развития многих хронических заболеваний, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
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"Голубика вкусная и полезная ягода. В ее составе есть большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Антиоксиданты — это такие вещества, благодаря которым голубика помогает организму бороться с процессами старения и снижает риск развития многих хронических заболеваний. Голубика полезна для зрения, особенно людям, которые часто напрягают глаза, например, долго работают за компьютером. Она помогает снизить усталость глаз и улучшить состояние сетчатки", — сказала Волкова.
Врач отметила, что голубика также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня "плохого холестерина". Она положительно влияет на работу мозга, помогает улучшить концентрацию, память и общее состояние нервной системы. Также голубика богата клетчаткой и благотворно влияет на пищеварение, улучшая работу кишечника.
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