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Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии
Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии - РИА Новости, 31.01.2025
Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули поддержку политическому процессу РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:48:00+03:00
2025-01-31T18:48:00+03:00
2025-01-31T18:48:00+03:00
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АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули поддержку политическому процессу в стране. "Сегодня (31 января) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались региональные события и ситуация в Сирии",- сообщил собеседник агентства. "Была подчеркнута поддержка обеими странами политического единства Сирии. Была подчеркнута важность инклюзивного политического переходного процесса", - уточнил источник.
https://ria.ru/20250112/siriya-1993380421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, турция, хакан фидан, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Турция, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии
Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии