https://ria.ru/20250131/glavy-1996704255.html

Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии - РИА Новости, 31.01.2025

Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули поддержку политическому процессу РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:48:00+03:00

2025-01-31T18:48:00+03:00

2025-01-31T18:48:00+03:00

в мире

россия

сирия

турция

хакан фидан

сергей лавров

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_5bdab7734cd24101e3e33122828b6437.jpg

АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули поддержку политическому процессу в стране. "Сегодня (31 января) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались региональные события и ситуация в Сирии",- сообщил собеседник агентства. "Была подчеркнута поддержка обеими странами политического единства Сирии. Была подчеркнута важность инклюзивного политического переходного процесса", - уточнил источник.

https://ria.ru/20250112/siriya-1993380421.html

россия

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, турция, хакан фидан, сергей лавров, обострение ситуации в сирии — 2024