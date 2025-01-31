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Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь - РИА Новости, 31.01.2025
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь
Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного Министерством труда и... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:43:00+03:00
2025-01-31T20:43:00+03:00
2025-01-31T21:13:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного Министерством труда и социальной защиты России."В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", — говорится в комментарии.Отмечается, что аналогичные выплаты установлены для Героев труда."(Выплата. — Прим. ред.) будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", — поясняет министерство.Планируется, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Женщины смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки, объяснили в Минтруде.В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня".
https://ria.ru/20250114/matkapital-1993664096.html
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь
Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного Министерством труда и социальной защиты России.
"В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", — говорится в комментарии.
Отмечается, что аналогичные выплаты установлены для Героев труда.
"(Выплата. — Прим. ред.) будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", — поясняет министерство.
Планируется, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Женщины смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки, объяснили в Минтруде.
В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня".