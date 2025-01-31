Рейтинг@Mail.ru
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 31.01.2025 (обновлено: 21:13 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/geroinya-1996718875.html
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь - РИА Новости, 31.01.2025
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь
Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного Министерством труда и... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:43:00+03:00
2025-01-31T21:13:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_5eb4b0c583aad5220f59dea984f48cd1.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного Министерством труда и социальной защиты России."В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", — говорится в комментарии.Отмечается, что аналогичные выплаты установлены для Героев труда."(Выплата. — Прим. ред.) будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", — поясняет министерство.Планируется, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Женщины смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки, объяснили в Минтруде.В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня".
https://ria.ru/20250114/matkapital-1993664096.html
https://ria.ru/20250122/mintrud-1994946471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:508:1315:1494_1920x0_80_0_0_44760964d39d3e8678d852adcbc6441f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь

Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры и монеты разного достоинства
Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры и монеты разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного Министерством труда и социальной защиты России.
"В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", — говорится в комментарии.
Женщина с детьми во время прогулки - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
14 января, 14:46
Отмечается, что аналогичные выплаты установлены для Героев труда.
"(Выплата. — Прим. ред.) будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", — поясняет министерство.
Планируется, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Женщины смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки, объяснили в Минтруде.
В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня".
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже
22 января, 12:01
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала