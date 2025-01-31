https://ria.ru/20250131/gerasimov-1996544530.html

Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи

Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи - РИА Новости, 31.01.2025

Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" и поставил военным новые задачи, сообщило... РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T10:08:00+03:00

2025-01-31T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" и поставил военным новые задачи, сообщило Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции", — говорится в релизе.На командном пункте начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Иванаева об обстановке в зоне ее ответственности и ходе боевых действий. "Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия", — заявили в министерстве.Герасимов вручил награды наиболее отличившимся военным, поблагодарил их за мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521121.html

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Герасимов в пункте управления группировки войск "Восток" Начальник Генштаба Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток", заслушал доклад командующего генерал-лейтенанта Иванаева и вручил награды. 2025-01-31T10:08 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валерий герасимов, безопасность