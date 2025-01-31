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Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 31.01.2025 (обновлено: 10:52 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gerasimov-1996544530.html
Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи
Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи - РИА Новости, 31.01.2025
Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" и поставил военным новые задачи, сообщило... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:08:00+03:00
2025-01-31T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" и поставил военным новые задачи, сообщило Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции", — говорится в релизе.На командном пункте начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Иванаева об обстановке в зоне ее ответственности и ходе боевых действий. "Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия", — заявили в министерстве.Герасимов вручил награды наиболее отличившимся военным, поблагодарил их за мужество и отвагу при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521121.html
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Герасимов в пункте управления группировки войск "Восток"
Начальник Генштаба Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток", заслушал доклад командующего генерал-лейтенанта Иванаева и вручил награды.
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россия, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность
Герасимов поставил группировке "Восток" новые задачи

Герасимов поставил "Востоку" новые задачи после освобождения Великой Новоселки

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" и поставил военным новые задачи, сообщило Минобороны.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции", — говорится в релизе.
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Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой
Вчера, 05:07
На командном пункте начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Иванаева об обстановке в зоне ее ответственности и ходе боевых действий.
"Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия", — заявили в министерстве.
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Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Минобороны сообщило о его взятии 27 января. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки и Времевки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.

Герасимов вручил награды наиболее отличившимся военным, поблагодарил их за мужество и отвагу при выполнении боевых задач.
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