https://ria.ru/20250131/gavrilov-1996607031.html

В Калининграде спустили на воду траулер "Виктор Гаврилов"

В Калининграде спустили на воду траулер "Виктор Гаврилов" - РИА Новости, 31.01.2025

В Калининграде спустили на воду траулер "Виктор Гаврилов"

Траулер "Виктор Гаврилов", самый крупный из больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ), строящихся на российских верфях, спущен на воду на Прибалтийском... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:26:00+03:00

2025-01-31T13:26:00+03:00

2025-01-31T13:41:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Траулер "Виктор Гаврилов", самый крупный из больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ), строящихся на российских верфях, спущен на воду на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.Церемония спуска на воду траулера проекта 5670WSD состоялась в присутствии руководства рыболовецкого колхоза имени Ленина из Петропавловска-Камчатского, который является заказчиком строительства, а также представителей "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).По флотской традиции "крещения" нового судна бутылку шампанского о борт разбила дочь Виктора Гаврилова, в честь которого назван траулер, Виктория Гаврилова, став его "крестной матерью"."Виктор Гаврилов" займет достойное место в ряду современных высокотехнологичных судов. На сегодня это один из самых крупных рыболовных траулеров, строящихся на российских верфях. Технические характеристики судна обеспечат безопасность мореплавания, эффективность и экологичность промысла и производства продукции, а также комфортные условия для труда и отдыха экипажа", - заявил в приветственном слове руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.Водоизмещение БМРТ "Виктор Гаврилов" составляет 14 210 тонн, длина – 121 метр, экипаж 148 человек."Траулер предназначен для лова пелагических пород рыб, а также будет использоваться как плавбаза для переработки рыбы. На борту судна разместятся орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюма для хранения готовой продукции", - сообщили в пресс-службе завода "Янтарь".Рыбоперерабатывающая фабрика траулера сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел будет вестись в северо-западной части Тихого океана.Корпорация ОСК продолжает активное обновление гражданского флота. Всего за последние годы ОСК передала заказчику 20 рыболовецких судов."В настоящее время на разных стадиях строительства в корпорации находятся 25 судов для наших рыбаков. Чтобы сегодняшнее событие свершилось, несмотря на санкционное давление и связанные с этим сложности, судостроители "Янтаря" проделали большую работу по перепроектированию судна. Теперь предстоит достройка судна на воде", - сказал заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" входит в "Объединённую судостроительную корпорацию". За время своего существования предприятие построило более 700 военных кораблей и гражданских судов. Основной специализацией калининградской верфи является строительство военных кораблей с высокой степенью технического оснащения. В 2025 году завод отметит своё 80-летие.

https://ria.ru/20241211/nauka-1988396894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, россия, экономика