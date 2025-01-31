Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере
Bild: левые экстремисты в ходе протестов проникли в штаб ХДС в Ганновере
Вид города Ганновер, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Левые экстремисты в ходе протестов против сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) проникли на территорию штаба христианских демократов в Ганновере, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, протестующие проникли на территорию штаба и взобрались на балконы виллы, в которой тот расположен. Левоэкстремисты зажгли файеры и вывесили плакаты с лозунгами, содержащими критику против партии ХДС.
Полиция на текущий момент предпринимает действия для предотвращения противоправных действий экстремистов.
В Германии проходят демонстрации у штаб-квартир партии во всех крупных городах после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране.
За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
Пушков дал страшный прогноз о будущем Германии
Вчера, 05:25
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ.
Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней.
Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.