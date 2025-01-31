https://ria.ru/20250131/gannover-1996706543.html

Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере

Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере - РИА Новости, 31.01.2025

Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере

Левые экстремисты в ходе протестов против сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) проникли на РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:59:00+03:00

2025-01-31T18:59:00+03:00

2025-01-31T18:59:00+03:00

в мире

германия

ганновер

олаф шольц

алиса вайдель

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Левые экстремисты в ходе протестов против сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) проникли на территорию штаба христианских демократов в Ганновере, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. По данным правоохранителей, протестующие проникли на территорию штаба и взобрались на балконы виллы, в которой тот расположен. Левоэкстремисты зажгли файеры и вывесили плакаты с лозунгами, содержащими критику против партии ХДС. Полиция на текущий момент предпринимает действия для предотвращения противоправных действий экстремистов. В Германии проходят демонстрации у штаб-квартир партии во всех крупных городах после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.

https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html

https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html

https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html

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в мире, германия, ганновер, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)