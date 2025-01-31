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Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере - РИА Новости, 31.01.2025
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18:59 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/gannover-1996706543.html
Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере
Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере - РИА Новости, 31.01.2025
Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере
Левые экстремисты в ходе протестов против сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) проникли на РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:59:00+03:00
2025-01-31T18:59:00+03:00
в мире
германия
ганновер
олаф шольц
алиса вайдель
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Левые экстремисты в ходе протестов против сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) проникли на территорию штаба христианских демократов в Ганновере, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. По данным правоохранителей, протестующие проникли на территорию штаба и взобрались на балконы виллы, в которой тот расположен. Левоэкстремисты зажгли файеры и вывесили плакаты с лозунгами, содержащими критику против партии ХДС. Полиция на текущий момент предпринимает действия для предотвращения противоправных действий экстремистов. В Германии проходят демонстрации у штаб-квартир партии во всех крупных городах после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.
https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html
https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html
https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html
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в мире, германия, ганновер, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Ганновер, Олаф Шольц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
Левые экстремисты проникли в штаб партии ХДС в Ганновере

Bild: левые экстремисты в ходе протестов проникли в штаб ХДС в Ганновере

© Flickr / martinВид города Ганновер, Германия
Вид города Ганновер, Германия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Flickr / martin
Вид города Ганновер, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Левые экстремисты в ходе протестов против сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) проникли на территорию штаба христианских демократов в Ганновере, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, протестующие проникли на территорию штаба и взобрались на балконы виллы, в которой тот расположен. Левоэкстремисты зажгли файеры и вывесили плакаты с лозунгами, содержащими критику против партии ХДС.
Акция протеста против миграционной политики ХДС/ХСС в Ганновере. 30 января - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС
30 января, 22:52
Полиция на текущий момент предпринимает действия для предотвращения противоправных действий экстремистов.
В Германии проходят демонстрации у штаб-квартир партии во всех крупных городах после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране.
За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пушков дал страшный прогноз о будущем Германии
Вчера, 05:25
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ.
Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней.
Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
30 января, 05:55
 
В миреГерманияГанноверОлаф ШольцАлиса ВайдельХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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