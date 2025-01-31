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Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области, в окрестностях Малой Локни Суджанского района, все чаще стали добираться до позиций на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:00:00+03:00
2025-01-31T07:00:00+03:00
2025-01-31T07:00:00+03:00
безопасность
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 янв — РИА Новости. ВСУ в Курской области, в окрестностях Малой Локни Суджанского района, все чаще стали добираться до позиций на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива."Еще несколько дней назад вэсэушники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, "Брэдли", "Абрамсах", — рассказал он.Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
курская область
суджанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оператор расчета ударных БПЛА рассказывает о работе
Оператор расчета ударных БПЛА рассказывает о работе
2025-01-31T07:00
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PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области стали чаще применять американские танки