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Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
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Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области, в окрестностях Малой Локни Суджанского района, все чаще стали добираться до позиций на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:00:00+03:00
2025-01-31T07:00:00+03:00
безопасность
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 янв — РИА Новости. ВСУ в Курской области, в окрестностях Малой Локни Суджанского района, все чаще стали добираться до позиций на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива.&quot;Еще несколько дней назад вэсэушники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, &quot;Брэдли&quot;, &quot;Абрамсах&quot;, — рассказал он.Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
курская область
суджанский район
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оператор расчета ударных БПЛА рассказывает о работе
Оператор расчета ударных БПЛА рассказывает о работе
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безопасность, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области стали чаще применять американские танки

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КУРСК, 31 янв — РИА Новости. ВСУ в Курской области, в окрестностях Малой Локни Суджанского района, все чаще стали добираться до позиций на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива.
«

"Еще несколько дней назад вэсэушники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, "Брэдли", "Абрамсах", — рассказал он.

Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
© РИА Новости / Мария МарикянОператор расчета ударных дронов Ива готовится к работе
Оператор расчета ударных дронов Ива готовится к работе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор расчета ударных дронов Ива готовится к работе
 
БезопасностьКурская областьСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
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