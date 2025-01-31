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Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области

Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025

Морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области, в окрестностях Малой Локни Суджанского района, все чаще стали добираться до позиций на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:00:00+03:00

2025-01-31T07:00:00+03:00

2025-01-31T07:00:00+03:00

безопасность

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 янв — РИА Новости. ВСУ в Курской области, в окрестностях Малой Локни Суджанского района, все чаще стали добираться до позиций на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива."Еще несколько дней назад вэсэушники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, "Брэдли", "Абрамсах", — рассказал он.Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.

курская область

суджанский район

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

безопасность, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины