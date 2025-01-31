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Лучшие фото месяца, январь-2025 - РИА Новости, 31.01.2025
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16:20 31.01.2025 (обновлено: 19:15 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/foto-1996305001.html
Лучшие фото месяца, январь-2025
Лучшие фото месяца, январь-2025 - РИА Новости, 31.01.2025
Лучшие фото месяца, январь-2025
Предлагаем вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2025
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мария захарова
масуд пезешкиан
владимир путин
иран
минск
россия
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Предлагаем вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
иран
минск
россия
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фото, фото, мария захарова, масуд пезешкиан, владимир путин, иран, минск, россия, центральный военный округ
Фото, Мария Захарова, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Иран, Минск, Россия, Центральный военный округ

Лучшие фото месяца, январь-2025

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Предлагаем вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастницы XXVII республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан 2025" в Казани.
Участницы XXVII республиканского конкурса красоты Мисс Татарстан 2025 в Казани
Участницы XXVII республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан 2025" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 30
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Покровский собор (храм Василия Блаженного) от Большого Устьинского моста.
Вид на Московский Кремль и Покровский собор (храм Василия Блаженного) от Большого Устьинского моста
Вид на Московский Кремль и Покровский собор (храм Василия Блаженного) от Большого Устьинского моста.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 30
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин и его коллега Масуд Пезешкиан (слева) во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, 17 января 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент Владимир Путин и его коллега Масуд Пезешкиан (слева) во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, 17 января 2025 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 30
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВодружение российских флагов в освобожденной группировкой войск "Восток" Великой Новоселке в ДНР (скриншот видео).
Водружение российских флагов в освобожденной группировкой войск Восток Великой Новоселке в ДНР
Водружение российских флагов в освобожденной группировкой войск "Восток" Великой Новоселке в ДНР (скриншот видео).
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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4 из 30
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит патриаршее служение в праздник Рождества Христова в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит патриаршее служение в праздник Рождества Христова в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
5 из 30
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВерующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 30
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТигрица Опель из Мариуполя в хосписе для диких животных "Дом тигра" около поселка Кирпичный в Выборгском районе Ленинградской области.
Тигрица Опель из Мариуполя в хосписе для диких животных Дом тигра около поселка Кирпичный в Выборгском районе Ленинградской области
Тигрица Опель из Мариуполя в хосписе для диких животных "Дом тигра" около поселка Кирпичный в Выборгском районе Ленинградской области.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 30
© Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчастники Рождественского полумарафона в Омске.
Участники Рождественского полумарафона в Омске
Участники Рождественского полумарафона в Омске.
© Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 30
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале "Китайский Новый год в Москве".
Посетители на фестивале Китайский Новый год в Москве
Посетители на фестивале "Китайский Новый год в Москве".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 30
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время презентации шести слонят, подаренных Республикой Союз Мьянма Большому Московскому государственному цирку (БМГЦ).

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время презентации шести слонят, подаренных Республикой Союз Мьянма Большому Московскому государственному цирку

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время презентации шести слонят, подаренных Республикой Союз Мьянма Большому Московскому государственному цирку (БМГЦ).

© РИА Новости / Павел Львов
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10 из 30
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске

Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 30
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтдыхающие в новогодние праздники на катке в Москве.
Отдыхающие в новогодние праздники на катке в Москве
Отдыхающие в новогодние праздники на катке в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 30
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО во время новогодней ночи на Красноармейском направлении.

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО во время новогодней ночи на Красноармейском направление СВО

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО во время новогодней ночи на Красноармейском направлении.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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13 из 30
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Новогоднее представление для детей в Байк-центре в Москве.

Новогоднее представление для детей в Байк-Центре в Москве

Новогоднее представление для детей в Байк-центре в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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14 из 30
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники спортивного праздника "Старый Новый год на Красной площади".
Участники спортивного праздника Старый Новый год на Красной площади
Участники спортивного праздника "Старый Новый год на Красной площади".
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 30
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд — 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.

Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках Рождественский заезд - 2025 на лыжной базе Метелица в городе Бердске Новосибирской области.

Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд — 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 30
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Зрители на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым".

Зрители на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Авангард (Омск) и ХК Салават Юлаев (Уфа)

Зрители на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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17 из 30
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСвято-Иверский женский монастырь в Донецке.
Свято-Иверский женский монастырь в Донецке
Свято-Иверский женский монастырь в Донецке.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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18 из 30
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Турист фотографируется у фигур президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Арбате.

Турист фотографируется у фигур президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Арбате

Турист фотографируется у фигур президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Арбате.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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19 из 30
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Белка в парке имени 50-летия Октября в Москве.

Белка в Парке 50-летия Октября в Москве

Белка в парке имени 50-летия Октября в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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20 из 30
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Председатель правительства Михаил Мишустин на церемонии официальной встречи в Ханое, 14 января 2025 года.

14 января 2025. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии официальной встречи в Ханое

Председатель правительства Михаил Мишустин на церемонии официальной встречи в Ханое, 14 января 2025 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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21 из 30
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Софья Муравьева выступает в личных соревнованиях женского одиночного фигурного катания на чемпионате России по прыжкам.

Софья Муравьева выступает в личных соревнованиях женского одиночного фигурного катания на чемпионате России по прыжкам 2025

Софья Муравьева выступает в личных соревнованиях женского одиночного фигурного катания на чемпионате России по прыжкам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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22 из 30
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия. Для перекачки мазута будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые будут подавать мазут в битумовозы по шлангам диаметром десять сантиметров и длиной до 150 метров.

Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия

Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия. Для перекачки мазута будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые будут подавать мазут в битумовозы по шлангам диаметром десять сантиметров и длиной до 150 метров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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23 из 30
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Посетительница на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Посетительница на выставке "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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24 из 30
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВасилиск шлемоносный в зоопарке рептилий "Другой мир" во Владивостоке.
Василиск шлемоносный в зоопарке рептилий Другой мир во Владивостоке
Василиск шлемоносный в зоопарке рептилий "Другой мир" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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25 из 30
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участница XXVII республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан 2025" Ляйсан Валиева в Казани.

Участница XXVII республиканского конкурса красоты Мисс Татарстан 2025 Ляйсан Валиева (Казань) в Казани

Участница XXVII республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан 2025" Ляйсан Валиева в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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26 из 30
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске.
Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске
Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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27 из 30
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" участников Великой Отечественной войны — жителей Санкт-Петербурга в Большом концертном зале "Октябрьский", 27 января 2025 года.

Президент Владимир Путин принял участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Президент Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" участников Великой Отечественной войны — жителей Санкт-Петербурга в Большом концертном зале "Октябрьский", 27 января 2025 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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28 из 30
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий в Республике Карелия между городом Сортавала и главной достопримечательностью Северного Приладожья — горным парком Рускеала.

Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий в Республике Карелия между городом Сортавала и главной достопримечательностью Северного Приладожья - горным парком Рускеала

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий в Республике Карелия между городом Сортавала и главной достопримечательностью Северного Приладожья — горным парком Рускеала.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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29 из 30
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Теплая погода в Москве.

Теплая погода в Москве

Теплая погода в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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