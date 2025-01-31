Лучшие фото месяца, январь-2025
Президент Владимир Путин и его коллега Масуд Пезешкиан (слева) во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, 17 января 2025 года.
Президент Владимир Путин и его коллега Масуд Пезешкиан (слева) во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, 17 января 2025 года.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит патриаршее служение в праздник Рождества Христова в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит патриаршее служение в праздник Рождества Христова в храме Христа Спасителя в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время презентации шести слонят, подаренных Республикой Союз Мьянма Большому Московскому государственному цирку (БМГЦ).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время презентации шести слонят, подаренных Республикой Союз Мьянма Большому Московскому государственному цирку (БМГЦ).
Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске.
Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске.
Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО во время новогодней ночи на Красноармейском направлении.
Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО во время новогодней ночи на Красноармейском направлении.
Новогоднее представление для детей в Байк-центре в Москве.
Новогоднее представление для детей в Байк-центре в Москве.
Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд — 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.
Участник первенства и чемпионата по ездовому спорту на собачьих упряжках "Рождественский заезд — 2025" на лыжной базе "Метелица" в городе Бердске Новосибирской области.
Зрители на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым".
Зрители на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и уфимским "Салаватом Юлаевым".
Турист фотографируется у фигур президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Арбате.
Турист фотографируется у фигур президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Арбате.
Белка в парке имени 50-летия Октября в Москве.
Белка в парке имени 50-летия Октября в Москве.
Председатель правительства Михаил Мишустин на церемонии официальной встречи в Ханое, 14 января 2025 года.
Председатель правительства Михаил Мишустин на церемонии официальной встречи в Ханое, 14 января 2025 года.
Софья Муравьева выступает в личных соревнованиях женского одиночного фигурного катания на чемпионате России по прыжкам.
Софья Муравьева выступает в личных соревнованиях женского одиночного фигурного катания на чемпионате России по прыжкам.
Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия. Для перекачки мазута будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые будут подавать мазут в битумовозы по шлангам диаметром десять сантиметров и длиной до 150 метров.
Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия. Для перекачки мазута будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые будут подавать мазут в битумовозы по шлангам диаметром десять сантиметров и длиной до 150 метров.
Участница XXVII республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан 2025" Ляйсан Валиева в Казани.
Участница XXVII республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан 2025" Ляйсан Валиева в Казани.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" участников Великой Отечественной войны — жителей Санкт-Петербурга в Большом концертном зале "Октябрьский", 27 января 2025 года.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" участников Великой Отечественной войны — жителей Санкт-Петербурга в Большом концертном зале "Октябрьский", 27 января 2025 года.
Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий в Республике Карелия между городом Сортавала и главной достопримечательностью Северного Приладожья — горным парком Рускеала.
Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий в Республике Карелия между городом Сортавала и главной достопримечательностью Северного Приладожья — горным парком Рускеала.
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