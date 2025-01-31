Лучшие фото месяца, январь-2025

Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия. Для перекачки мазута будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые будут подавать мазут в битумовозы по шлангам диаметром десять сантиметров и длиной до 150 метров.