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Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии - РИА Новости, 31.01.2025
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13:48 31.01.2025 (обновлено: 15:22 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/fitso-1996614947.html
Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии
Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии - РИА Новости, 31.01.2025
Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии
"Грузинский легион"*, связанный с Украиной, причастен к антиправительственным протестам в Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:48:00+03:00
2025-01-31T15:22:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 31 янв — РИА Новости. "Грузинский легион"*, связанный с Украиной, причастен к антиправительственным протестам в Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо."На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, "Грузинский национальный легион"*. Это военная организация, которая является частью украинской армии", — сказал он на пресс-конференции.На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".Фицо назвал подобный комментарий неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.Премьер также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996393466.html
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, зузана чапутова, владимир зеленский, москва
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Владимир Зеленский, Москва
Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии

Фицо: "Грузинский легион" причастен к антиправительственным протестам в Словакии

© Getty Images / Maryam MajdПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Maryam Majd
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 янв — РИА Новости. "Грузинский легион"*, связанный с Украиной, причастен к антиправительственным протестам в Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, "Грузинский национальный легион"*. Это военная организация, которая является частью украинской армии", — сказал он на пресс-конференции.
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По данным ФСБ, "Грузинский легион"* создавался в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. Сейчас это самое крупное вооруженное формирование, укомплектованное по национальному признаку.

На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".
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Фицо назвал подобный комментарий неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.
Премьер также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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