https://ria.ru/20250131/fitso-1996614947.html

Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии

Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии - РИА Новости, 31.01.2025

Фицо обвинил "Грузинский легион"* в причастности к протестам в Словакии

"Грузинский легион"*, связанный с Украиной, причастен к антиправительственным протестам в Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:48:00+03:00

2025-01-31T13:48:00+03:00

2025-01-31T15:22:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 31 янв — РИА Новости. "Грузинский легион"*, связанный с Украиной, причастен к антиправительственным протестам в Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо."На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, "Грузинский национальный легион"*. Это военная организация, которая является частью украинской армии", — сказал он на пресс-конференции.На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".Фицо назвал подобный комментарий неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.Премьер также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996393466.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995470850.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, зузана чапутова, владимир зеленский, москва