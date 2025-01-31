https://ria.ru/20250131/fitso-1996592203.html

Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 31.01.2025

Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:36:00+03:00

2025-01-31T12:36:00+03:00

2025-01-31T12:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

словакия

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы."Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве", - сказал Фицо в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.

https://ria.ru/20250131/diktant-1996580570.html

россия

словакия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, словакия, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне