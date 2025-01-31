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Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 31.01.2025
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:36:00+03:00
2025-01-31T12:36:00+03:00
2025-01-31T12:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
словакия
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы."Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве", - сказал Фицо в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.
https://ria.ru/20250131/diktant-1996580570.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, словакия, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Словакия, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы
Фицо подтвердил, что приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы