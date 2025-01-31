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Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:36 31.01.2025 (обновлено: 12:58 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/fitso-1996592203.html
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 31.01.2025
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:36:00+03:00
2025-01-31T12:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
словакия
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы."Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве", - сказал Фицо в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.
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россия, словакия, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Словакия, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Фицо подтвердил, что приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы

© Getty Images / Thierry MonasseПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
"Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве", - сказал Фицо в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.
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Вчера, 12:01
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСловакияРоберт Фицо80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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