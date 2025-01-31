В Финляндии построят завод по производству тротила
В финском городе Пори построят завод по производству тротила
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе, заявил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Я решил, что лучшим решением будет построить завод в Финляндии, чтобы укрепить отечественную оборонную промышленность и безопасность поставок. С помощью этого нового завода по производству тротила мы решаем проблему нехватки взрывчатых веществ в Европе и возникающие в связи с этим проблемы в производстве боеприпасов", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе минобороны.
В Финляндии заявили, что преступники могли получить оружие с Украины
18 октября 2024, 12:59
По словам министра, эти инвестиции позволят "оказывать Украине долгосрочную поддержку". Завод будет расположен в городе Пори, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов евро, уточняет ведомство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину
28 ноября 2024, 10:24