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В Финляндии построят завод по производству тротила - РИА Новости, 31.01.2025
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15:31 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/finljandija-1996652245.html
В Финляндии построят завод по производству тротила
В Финляндии построят завод по производству тротила - РИА Новости, 31.01.2025
В Финляндии построят завод по производству тротила
Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:31:00+03:00
2025-01-31T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе, заявил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен. "Я решил, что лучшим решением будет построить завод в Финляндии, чтобы укрепить отечественную оборонную промышленность и безопасность поставок. С помощью этого нового завода по производству тротила мы решаем проблему нехватки взрывчатых веществ в Европе и возникающие в связи с этим проблемы в производстве боеприпасов", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе минобороны. По словам министра, эти инвестиции позволят "оказывать Украине долгосрочную поддержку". Завод будет расположен в городе Пори, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов евро, уточняет ведомство. По информации минобороны, новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241018/finljandija-1978710664.html
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россия, украина, европа, сергей лавров, нато, евросоюз
Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
В Финляндии построят завод по производству тротила

В финском городе Пори построят завод по производству тротила

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе, заявил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Я решил, что лучшим решением будет построить завод в Финляндии, чтобы укрепить отечественную оборонную промышленность и безопасность поставок. С помощью этого нового завода по производству тротила мы решаем проблему нехватки взрывчатых веществ в Европе и возникающие в связи с этим проблемы в производстве боеприпасов", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе минобороны.
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По словам министра, эти инвестиции позволят "оказывать Украине долгосрочную поддержку". Завод будет расположен в городе Пори, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов евро, уточняет ведомство.
По информации минобороны, новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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