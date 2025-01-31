https://ria.ru/20250131/finljandija-1996652245.html

В Финляндии построят завод по производству тротила

В Финляндии построят завод по производству тротила - РИА Новости, 31.01.2025

В Финляндии построят завод по производству тротила

Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:31:00+03:00

2025-01-31T15:31:00+03:00

2025-01-31T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе, заявил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен. "Я решил, что лучшим решением будет построить завод в Финляндии, чтобы укрепить отечественную оборонную промышленность и безопасность поставок. С помощью этого нового завода по производству тротила мы решаем проблему нехватки взрывчатых веществ в Европе и возникающие в связи с этим проблемы в производстве боеприпасов", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе минобороны. По словам министра, эти инвестиции позволят "оказывать Украине долгосрочную поддержку". Завод будет расположен в городе Пори, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов евро, уточняет ведомство. По информации минобороны, новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241018/finljandija-1978710664.html

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986158978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, европа, сергей лавров, нато, евросоюз