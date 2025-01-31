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В Финляндии школьника не пустили на экскурсию из-за российского гражданства - РИА Новости, 31.01.2025
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13:10 31.01.2025 (обновлено: 18:48 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/finljandija-1996602584.html
В Финляндии школьника не пустили на экскурсию из-за российского гражданства
В Финляндии школьника не пустили на экскурсию из-за российского гражданства - РИА Новости, 31.01.2025
В Финляндии школьника не пустили на экскурсию из-за российского гражданства
Школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию "Олкилуото" из-за его российского гражданства, сообщил телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:10:00+03:00
2025-01-31T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию "Олкилуото" из-за его российского гражданства, сообщил телерадиовещатель Yle. Ученик финской гимназии должен был вместе с классом поехать на экскурсию на АЭС. "Однако вместо этого Дима (имя изменено) получил письмо в школьной системе о том, что участвовать в мероприятии он не может, поскольку родился в России", — говорится в материале. У школьника два гражданства: финское и российское. По словам директора гимназии, записавшимся на экскурсию ученикам нужно было предварительно заполнить анкету с личными данными. После отправки анкет АЭС уведомила учебное учреждение о недопуске одного ребенка на экскурсию. Представитель пресс-службы АЭС "Олкилуото", слова которого приводит Yle, сообщил, что ранее руководство приняло решение не допускать граждан России и Белоруссии на экскурсии на ядерные объекты. Объясняется это якобы оценкой рисков в области корпоративной безопасности. При этом в полиции безопасности (Supo) уточнили, что не ужесточали правила посещения стратегических объектов гражданам с двойным гражданством на национальном уровне. По их словам, операторы критической инфраструктуры сами отвечают за меры безопасности на своих объектах и прием посетителей.
https://ria.ru/20250129/finlyandiya-1996140238.html
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в мире, финляндия, россия, белоруссия
В мире, Финляндия, Россия, Белоруссия
В Финляндии школьника не пустили на экскурсию из-за российского гражданства

Финского школьника не пустили на экскурсию на АЭС из-за гражданства России

© Getty Images / NurPhoto/Antti YrjonenАтомная электростанция "Олкилуото" в Финляндии
Атомная электростанция Олкилуото в Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Antti Yrjonen
Атомная электростанция "Олкилуото" в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Школьника в Финляндии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию "Олкилуото" из-за его российского гражданства, сообщил телерадиовещатель Yle.
Ученик финской гимназии должен был вместе с классом поехать на экскурсию на АЭС. "Однако вместо этого Дима (имя изменено) получил письмо в школьной системе о том, что участвовать в мероприятии он не может, поскольку родился в России", — говорится в материале.
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У школьника два гражданства: финское и российское. По словам директора гимназии, записавшимся на экскурсию ученикам нужно было предварительно заполнить анкету с личными данными. После отправки анкет АЭС уведомила учебное учреждение о недопуске одного ребенка на экскурсию.
Представитель пресс-службы АЭС "Олкилуото", слова которого приводит Yle, сообщил, что ранее руководство приняло решение не допускать граждан России и Белоруссии на экскурсии на ядерные объекты. Объясняется это якобы оценкой рисков в области корпоративной безопасности.
При этом в полиции безопасности (Supo) уточнили, что не ужесточали правила посещения стратегических объектов гражданам с двойным гражданством на национальном уровне. По их словам, операторы критической инфраструктуры сами отвечают за меры безопасности на своих объектах и прием посетителей.
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