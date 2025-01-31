https://ria.ru/20250131/finansirovanie-1996669743.html

Чернышенко рассказал о финансировании исследований в сфере ИИ

Чернышенко рассказал о финансировании исследований в сфере ИИ - РИА Новости, 31.01.2025

Чернышенко рассказал о финансировании исследований в сфере ИИ

Россия в ближайшие годы будет наращивать объем финансирования исследований в сфере искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:34:00+03:00

2025-01-31T16:34:00+03:00

2025-01-31T16:34:00+03:00

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия в ближайшие годы будет наращивать объем финансирования исследований в сфере искусственного интеллекта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Искусственный интеллект – это та прорывная и быстрая технология, которая важна как для гражданских, так и для военных нужд. В ближайшие годы мы будем наращивать объем финансирования исследований в сфере ИИ", - сказал зампред правительства в ходе стратегической сессии в военном инновационном технополисе "Эра". Аккумулировать указанные ресурсы будут в рамках Единой программы исследований в сфере искусственного интеллекта. "Планируется квотирование 5% государственного бюджета на финансирование научных исследований в области ИИ и 15% государственного бюджета - на финансирование исследований в других сферах, но с обязательным применением ИИ-инструментов", - отметил зампред правительства. По словам Чернышенко, консолидация этих ресурсов в сфере искусственного интеллекта и подготовка специалистов крайне важны для достижения технологического суверенитета и других целей, поставленных президентом России.

https://ria.ru/20241223/ii-1990801278.html

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технологии, россия, дмитрий чернышенко