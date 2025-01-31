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В ФБР разозлились из-за требований Трампа к сотрудникам

В ФБР разозлились из-за требований Трампа к сотрудникам - РИА Новости, 31.01.2025

В ФБР разозлились из-за требований Трампа к сотрудникам

Требования администрации президента США Дональда Трампа к ряду высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) подать в отставку или уйти... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:48:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Требования администрации президента США Дональда Трампа к ряду высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) подать в отставку или уйти на пенсию вызвали ярость в госструктуре, сообщает телеканал NBC со ссылкой на экс-чиновника. Накануне о требованиях администрации Трампа к сотрудникам ФБР сообщил телеканал CBS. Отмечалось, что перестановки затронули руководство ФБР в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне, включая нескольких высокопоставленных сотрудников, курировавших ключевые направления - национальную безопасность, борьбу с преступностью и киберугрозами. "Экс-чиновник, контактирующий с сотрудниками ФБР, сообщил, что это (решение - ред.) вызывает много злости, так как подпадающие под него сотрудники не считаются политическими фигурами никоим образом", - говорится в публикации на сайте NBC. Такой шаг со стороны администрации Трампа станет "очень разрушительным", сообщил NBC один из сотрудников ФБР. Как сообщал телеканал CBS, данные кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР - Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства. Патель заверил сенаторов, что любые меры против сотрудников ФБР могут быть инициированы только при наличии фактических и юридических оснований, подчеркнув, что будет действовать исключительно в рамках закона. Он также пообещал, что ФБР не будет вовлечено в политически мотивированные преследования и не станет инструментом репрессий.

https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html

https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024