СМИ: администрация Трампа потребовала от руководства ФБР уйти в отставку
CBS: администрация Трампа потребовала от членов руководства ФБР уйти в отставку
© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением, сообщает телеканал CBS со ссылкой на три информированных источника.
Согласно этим данным, перестановки затронули руководство ФБР в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне, включая нескольких высокопоставленных сотрудников, курировавших ключевые направления – национальную безопасность, борьбу с преступностью и киберугрозами. Источники уточняют, что перестановки связаны с продолжающимся аудитом в отношении руководства ФБР, инициированным администрацией Трампа.
Телеканал отмечает, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства.
Патель заверил сенаторов, что любые меры против сотрудников ФБР могут быть инициированы только при наличии фактических и юридических оснований, подчеркнув, что не станет предпринимать незаконных действий и будет действовать исключительно в рамках закона. Он также пообещал, что ФБР не будет вовлечено в политически мотивированные преследования и не станет инструментом репрессий.
Как напоминает CBS, ранее администрация Трампа потребовала аналогичных кадровых изменений в руководстве министерства юстиции, в частности в его подразделениях по вопросам национальной безопасности и уголовному преследованию.