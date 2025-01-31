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СМИ: администрация Трампа потребовала от руководства ФБР уйти в отставку

СМИ: администрация Трампа потребовала от руководства ФБР уйти в отставку - РИА Новости, 31.01.2025

СМИ: администрация Трампа потребовала от руководства ФБР уйти в отставку

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) подать в отставку или уйти РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T04:54:00+03:00

2025-01-31T04:54:00+03:00

2025-01-31T04:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением, сообщает телеканал CBS со ссылкой на три информированных источника. Согласно этим данным, перестановки затронули руководство ФБР в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне, включая нескольких высокопоставленных сотрудников, курировавших ключевые направления – национальную безопасность, борьбу с преступностью и киберугрозами. Источники уточняют, что перестановки связаны с продолжающимся аудитом в отношении руководства ФБР, инициированным администрацией Трампа. Телеканал отмечает, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства. Патель заверил сенаторов, что любые меры против сотрудников ФБР могут быть инициированы только при наличии фактических и юридических оснований, подчеркнув, что не станет предпринимать незаконных действий и будет действовать исключительно в рамках закона. Он также пообещал, что ФБР не будет вовлечено в политически мотивированные преследования и не станет инструментом репрессий. Как напоминает CBS, ранее администрация Трампа потребовала аналогичных кадровых изменений в руководстве министерства юстиции, в частности в его подразделениях по вопросам национальной безопасности и уголовному преследованию.

https://ria.ru/20250109/osevdomitel-1992875669.html

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в мире, сша, дональд трамп, фбр