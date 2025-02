https://ria.ru/20250131/faa-1996719756.html

В США сотрудников FAA призвали сменить работу после авиакатастрофы

2025-01-31T20:55:00+03:00

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Управление кадровой службы США напомнило большому кругу сотрудников Федерального агентства гражданской авиации (FAA) о необходимость сменить работу даже после авиакатастрофы в Вашингтоне, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо, оказавшееся в ее распоряжении. "В массовой рассылке для федеральных служащих... управление кадровой службы призвало сотрудников Федерального агентства гражданской авиации, включая авиадиспетчеров, искать новую работу вне госслужбы", - говорится в материале газеты. Письмо, которое цитирует газета, призывает сотрудников агентства найти работу в частном секторе. В нем отмечается, что, если они согласятся уволиться, то до окончательного ухода с работы они смогут устроиться на вторую работу или отправиться в "место своей мечты". Письмо было разослано спустя примерно сутки после авиакатастрофы, отмечает New York Times. Газета подчеркивает, что ранее сотрудники служб уже получали подобное обращение на фоне стремления администрации президента США Дональда Трампа сократить правительство. Как сообщает газета со ссылкой на официального представителя департамента Вашингтона по пожарам и чрезвычайным ситуациям Вито Маджоло, из реки с места трагедии извлечено 41 тело. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Ранее газета New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщала, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Как сообщил позднее телеканал NBC, руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше.

