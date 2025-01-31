https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html

Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника

Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника - РИА Новости, 31.01.2025

Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника

Посольство России в Таллине направило ноту протеста в эстонский МИД в связи уничтожением стелы и демонтажем плит с именами красноармейцев на братской могиле в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:28:00+03:00

2025-01-31T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Таллине направило ноту протеста в эстонский МИД в связи уничтожением стелы и демонтажем плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга. Ранее власти города Валга снесли стелу, установленную на воинском захоронении, а также демонтировали плиты с именами солдат и офицеров, покоящихся в братской могиле. "Направили в МИД Эстонии ноту посольства с требованием остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, нацеленную на пересмотр итогов Второй мировой войны", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Отмечается, что эстонские власти произвели "новый акт государственного вандализма в отношении памяти советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с коричневой чумой". В посольстве подчеркнули, что в год 80-летия Великой Победы над фашизмом эстонские власти продолжают глумиться над памятью героев, павших в боях за освобождение Прибалтики, которые уже не могут ответить.

https://ria.ru/20240922/pozor-1974053361.html

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