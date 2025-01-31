https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html
Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника
Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника - РИА Новости, 31.01.2025
Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника
Посольство России в Таллине направило ноту протеста в эстонский МИД в связи уничтожением стелы и демонтажем плит с именами красноармейцев на братской могиле в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:28:00+03:00
2025-01-31T19:28:00+03:00
2025-01-31T19:41:00+03:00
в мире
россия
таллин
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Таллине направило ноту протеста в эстонский МИД в связи уничтожением стелы и демонтажем плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга. Ранее власти города Валга снесли стелу, установленную на воинском захоронении, а также демонтировали плиты с именами солдат и офицеров, покоящихся в братской могиле. "Направили в МИД Эстонии ноту посольства с требованием остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, нацеленную на пересмотр итогов Второй мировой войны", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Отмечается, что эстонские власти произвели "новый акт государственного вандализма в отношении памяти советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с коричневой чумой". В посольстве подчеркнули, что в год 80-летия Великой Победы над фашизмом эстонские власти продолжают глумиться над памятью героев, павших в боях за освобождение Прибалтики, которые уже не могут ответить.
https://ria.ru/20240922/pozor-1974053361.html
россия
таллин
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таллин, эстония
В мире, Россия, Таллин, Эстония
Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника
Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса стелы на братской могиле