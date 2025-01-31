https://ria.ru/20250131/es-1996729262.html

Страны ЕС разделились во мнении по отправке миротворцев на Украину

Страны ЕС разделились во мнении по отправке миротворцев на Украину - РИА Новости, 31.01.2025

Страны ЕС разделились во мнении по отправке миротворцев на Украину

Германия и некоторые другие европейские страны выступают против идеи об отправке так называемой миротворческой миссии на Украину после урегулирования конфликта, РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:34:00+03:00

2025-01-31T22:34:00+03:00

2025-01-31T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Германия и некоторые другие европейские страны выступают против идеи об отправке так называемой миротворческой миссии на Украину после урегулирования конфликта, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатов и чиновников. "Британия и другие европейские страны разделились во мнении по поводу целесообразности размещения масштабной миротворческой миссии на Украине. <...> Великобритания, Франция и Скандинавские страны поддерживают идею о возглавляемой Европой инициативе по отправке десятков тысяч военных в случае сделки по прекращению огня. Однако Германия и другие выступают против", — пишет издание. Кроме того, страны Балтии и Польша выражают озабоченность в связи с предлагаемой отправкой сил из-за обеспокоенности, что миссия может забрать полагающиеся им средства и ресурсы НАТО. Как отмечается, на Западе опасаются, что отправка военных на Украину в рамках подобной "миссии" будет невозможна, если она не получит поддержку США или не понравится России во время предполагаемых переговоров по урегулированию. Ожидается, что премьер Британии Кир Стармер должен обсудить эту инициативу с европейскими лидерами и генсеком НАТО на встрече в Брюсселе в понедельник. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Отмечалось, что Стармер еще не полностью склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Как заявляла Служба внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией бывшей советского республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, а в случае с Киевом говорить об этом преждевременно.

https://ria.ru/20250131/es-1996709892.html

https://ria.ru/20250131/politico-1996621148.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996124641.html

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