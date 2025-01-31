https://ria.ru/20250131/eksar-1996712993.html
ЭКСАР помогает банкам в условиях новых экономических реалий
ЭКСАР помогает банкам в условиях новых экономических реалий - РИА Новости, 31.01.2025
ЭКСАР помогает банкам в условиях новых экономических реалий
С учетом сложившихся тенденций в российском банковском секторе инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности, предлагаемые ЭКСАР (входит в РЭЦ, ВЭБ.РФ) РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:50:00+03:00
2025-01-31T19:50:00+03:00
2025-01-31T19:50:00+03:00
экономика
россия
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
банки
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С учетом сложившихся тенденций в российском банковском секторе инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности, предлагаемые ЭКСАР (входит в РЭЦ, ВЭБ.РФ) российским банкам, не теряют своей актуальности и привлекательности, сообщает Российский экспортный центр."Особое внимание стоит обратить на возможности увеличения объемов кредитования и экономии капитала при страховании экспортных и импортных кредитов и иных инструментов кредитного характера в Агентстве", - говорится в сообщении.Там отмечается, что лидером в линейке востребованных банковских продуктов в 2024 году стал кредит на пополнение оборотных средств экспортера, на который пришлось почти 20% всего продуктового портфеля ЭКСАР.Механизмы страхования, предлагаемые Агентством, представляют собой эффективный инструмент защиты от рисков и управления капиталом. Кредиты, как экспортные, так и импортные, под покрытие ЭКСАР учитываются банками при расчете нормативов достаточности капитала. При этом лимит на заемщика или группу заемщиков устанавливается с коэффициентом риска 20% для кредитов в рублях и 50% для кредитов в иностранной валюте. Это позволяет банкам более гибко подходить к кредитованию, сохраняя при этом финансовую устойчивость.
https://ria.ru/20250131/minselkhoz-1996697956.html
https://ria.ru/20250129/tovarooborot-1996069226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц), банки
Экономика, Россия, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), Банки
ЭКСАР помогает банкам в условиях новых экономических реалий
ЭКСАР помогает российским банкам в условиях новых экономических реалий
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С учетом сложившихся тенденций в российском банковском секторе инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности, предлагаемые ЭКСАР (входит в РЭЦ, ВЭБ.РФ) российским банкам, не теряют своей актуальности и привлекательности, сообщает Российский экспортный центр.
"Особое внимание стоит обратить на возможности увеличения объемов кредитования и экономии капитала при страховании экспортных и импортных кредитов и иных инструментов кредитного характера в Агентстве", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что лидером в линейке востребованных банковских продуктов в 2024 году стал кредит на пополнение оборотных средств экспортера, на который пришлось почти 20% всего продуктового портфеля ЭКСАР.
Механизмы страхования, предлагаемые Агентством, представляют собой эффективный инструмент защиты от рисков и управления капиталом. Кредиты, как экспортные, так и импортные, под покрытие ЭКСАР учитываются банками при расчете нормативов достаточности капитала. При этом лимит на заемщика или группу заемщиков устанавливается с коэффициентом риска 20% для кредитов в рублях и 50% для кредитов в иностранной валюте. Это позволяет банкам более гибко подходить к кредитованию, сохраняя при этом финансовую устойчивость.