https://ria.ru/20250131/efimov-1996592799.html
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов - РИА Новости, 31.01.2025
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов
Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:14:00+03:00
2025-01-31T16:14:00+03:00
2025-01-31T16:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места. В 2024 году на территории ТиНАО с инвесторами заключены договоры аренды 238,8 гектара земли. Так, здесь появятся деловые центры, современные производства, предприятия коммунального, складского назначения и другие объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что общая площадь возводимой недвижимости тут составит более 1,4 миллиона квадратных метров. На новых заводах создадут более 6 тысяч рабочих мест.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в районе Краснопахорский вблизи поселка Армейский появится крупная база "Мосгаз", которая сможет обеспечить рабочими местами свыше 1 тысячи представителей газовой отрасли. Для строительства Москва выделила 36 гектаров земли.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. Здесь реализуют масштабные инвестиционные проекты.
https://ria.ru/20250131/efimov-1996497767.html
https://ria.ru/20250131/efimov-1996496682.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов
Ефимов: в Новой Москве предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места. В 2024 году на территории ТиНАО с инвесторами заключены договоры аренды 238,8 гектара земли. Так, здесь появятся деловые центры, современные производства, предприятия коммунального, складского назначения и другие объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь возводимой недвижимости тут составит более 1,4 миллиона квадратных метров. На новых заводах создадут более 6 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в районе Краснопахорский вблизи поселка Армейский появится крупная база "Мосгаз", которая сможет обеспечить рабочими местами свыше 1 тысячи представителей газовой отрасли. Для строительства Москва выделила 36 гектаров земли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. Здесь реализуют масштабные инвестиционные проекты.