https://ria.ru/20250131/efimov-1996592799.html

Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов

Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов - РИА Новости, 31.01.2025

Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов

Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:14:00+03:00

2025-01-31T16:14:00+03:00

2025-01-31T16:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места. В 2024 году на территории ТиНАО с инвесторами заключены договоры аренды 238,8 гектара земли. Так, здесь появятся деловые центры, современные производства, предприятия коммунального, складского назначения и другие объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что общая площадь возводимой недвижимости тут составит более 1,4 миллиона квадратных метров. На новых заводах создадут более 6 тысяч рабочих мест.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в районе Краснопахорский вблизи поселка Армейский появится крупная база "Мосгаз", которая сможет обеспечить рабочими местами свыше 1 тысячи представителей газовой отрасли. Для строительства Москва выделила 36 гектаров земли.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. Здесь реализуют масштабные инвестиционные проекты.

https://ria.ru/20250131/efimov-1996497767.html

https://ria.ru/20250131/efimov-1996496682.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы