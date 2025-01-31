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Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов - РИА Новости, 31.01.2025
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16:14 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/efimov-1996592799.html
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов - РИА Новости, 31.01.2025
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов
Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:14:00+03:00
2025-01-31T16:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места. В 2024 году на территории ТиНАО с инвесторами заключены договоры аренды 238,8 гектара земли. Так, здесь появятся деловые центры, современные производства, предприятия коммунального, складского назначения и другие объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что общая площадь возводимой недвижимости тут составит более 1,4 миллиона квадратных метров. На новых заводах создадут более 6 тысяч рабочих мест.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в районе Краснопахорский вблизи поселка Армейский появится крупная база "Мосгаз", которая сможет обеспечить рабочими местами свыше 1 тысячи представителей газовой отрасли. Для строительства Москва выделила 36 гектаров земли.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. Здесь реализуют масштабные инвестиционные проекты.
https://ria.ru/20250131/efimov-1996497767.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ТиНАО предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов

Ефимов: в Новой Москве предоставили почти 240 гектаров земли для инвестпроектов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Город предоставил в Новой Москве 25 участков общей площадью почти 240 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места. В 2024 году на территории ТиНАО с инвесторами заключены договоры аренды 238,8 гектара земли. Так, здесь появятся деловые центры, современные производства, предприятия коммунального, складского назначения и другие объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Ефимов: на востоке Москвы почти достроили две школы на 1,3 тысячи детей
Вчера, 10:10
В сообщении уточняется, что общая площадь возводимой недвижимости тут составит более 1,4 миллиона квадратных метров. На новых заводах создадут более 6 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в районе Краснопахорский вблизи поселка Армейский появится крупная база "Мосгаз", которая сможет обеспечить рабочими местами свыше 1 тысячи представителей газовой отрасли. Для строительства Москва выделила 36 гектаров земли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. Здесь реализуют масштабные инвестиционные проекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Ефимов: в Коммунарке построили половину новой дороги
Вчера, 09:15
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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