https://ria.ru/20250131/efimov-1996496682.html

Ефимов: в Коммунарке построили половину новой дороги

Ефимов: в Коммунарке построили половину новой дороги - РИА Новости, 31.01.2025

Ефимов: в Коммунарке построили половину новой дороги

В поселке Коммунарка идет строительство улицы, которая соединит Калужское шоссе и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заммэра Москвы... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:15:00+03:00

2025-01-31T09:15:00+03:00

2025-01-31T09:15:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В поселке Коммунарка идет строительство улицы, которая соединит Калужское шоссе и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политики Владимир Ефимов."Уже более чем наполовину выполнена укладка дорожного полотна, на некоторых отрезках готово асфальтовое покрытие. Общая готовность объекта составляет 48 процентов. Ввести трассу в эксплуатацию планируется осенью 2025 года", ‒ приводит слова Ефимова его пресс-служба.Планируется, что дорога будет состоять из четырех полос и разместится в створе Бачуринской улицы, которая уже есть в поселке. Кроме того, к новой трассе подведут подъезды от жилых кварталов и других населенных пунктов, включая деревню Бачурино.На текущий момент строители подводят инженерные коммуникации, расширяют проезжую часть и перестраивают тротуары на Бачуринской улице. У новой трассы также поставят несколько десятков светофоров и экраны с защитой от шума.Новая дорога должна улучшить транспортную связь Коммунарки с Южным Бутово, выезд жителей поселка на Калужское шоссе и сократить маршрут до Варшавского шоссе. Всего в рамках проекта собираются построить 7,2 километра дорог и улиц.С 2012 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов было возведено более 400 километров дорог. Речь идет о 50 объектах, включая путепроводы, мосты и внеуличные пешеходные переходы. Таким образом, в ТиНАО на данный момент есть более тысячи километров дорог, а до конца 2026 года там собираются ввести в эксплуатацию еще около 100 километров.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы