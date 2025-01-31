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На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая

На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая - РИА Новости, 31.01.2025

На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая

Двое американских военных погибли в результате несчастного случая в ходе боевой подготовки на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия, сообщает агентство РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:43:00+03:00

2025-01-31T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двое американских военных погибли в результате несчастного случая в ходе боевой подготовки на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя базы, майора Чарльза Эгана. "Двое служащих армии США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии", - сообщает агентство со ссылкой на заявление председателя базы. Согласно заявлению, несчастный случай произошел 30 января поздно ночью по местному времени, он был связан с неким транспортным средством, тип которого не уточняется. Отмечается, что других пострадавших нет.

https://ria.ru/20241214/baza-1989264057.html

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