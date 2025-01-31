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На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая - РИА Новости, 31.01.2025
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23:43 31.01.2025 (обновлено: 23:44 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/dzhordzhiya-1996735291.html
На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая
На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая - РИА Новости, 31.01.2025
На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая
Двое американских военных погибли в результате несчастного случая в ходе боевой подготовки на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия, сообщает агентство РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двое американских военных погибли в результате несчастного случая в ходе боевой подготовки на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя базы, майора Чарльза Эгана. "Двое служащих армии США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии", - сообщает агентство со ссылкой на заявление председателя базы. Согласно заявлению, несчастный случай произошел 30 января поздно ночью по местному времени, он был связан с неким транспортным средством, тип которого не уточняется. Отмечается, что других пострадавших нет.
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в мире, джорджия, сша
В мире, Джорджия, США
На военной базе в США погибли два армейца из-за несчастного случая

APN: на базе Форт Стюарт в Джорджии погибли два военных из-за несчастного случая

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенный армии США
Военный армии США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военный армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двое американских военных погибли в результате несчастного случая в ходе боевой подготовки на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя базы, майора Чарльза Эгана.
"Двое служащих армии США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии", - сообщает агентство со ссылкой на заявление председателя базы.
Согласно заявлению, несчастный случай произошел 30 января поздно ночью по местному времени, он был связан с неким транспортным средством, тип которого не уточняется.
Отмечается, что других пострадавших нет.
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