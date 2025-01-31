https://ria.ru/20250131/dzhigurda-1996627333.html
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму - РИА Новости, 31.01.2025
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:27:00+03:00
2025-01-31T14:27:00+03:00
2025-01-31T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
никита джигурда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138998/45/1389984521_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0b64cbb0b63c8e44816fe3f610b3cf4a.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием заслуг. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины накануне включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны. "Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он. По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя". "При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль", – заявил артист. Украинские власти мотивировали включение Никиты Джигурды в список тем, что он в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России.
https://ria.ru/20240601/dzhigurda-1949890341.html
https://ria.ru/20240302/dzhigurda-1930677951.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138998/45/1389984521_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0d33e4a9df1b38fc2daa5ecd6e3f60ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, никита джигурда
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Никита Джигурда
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
Джигурда назвал включение в список угроз украинской власти признанием заслуг
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием заслуг.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
накануне включило Джигурду
в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны.
"Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он.
По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя".
"При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль", – заявил артист.
Украинские власти мотивировали включение Никиты Джигурды в список тем, что он в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России
.