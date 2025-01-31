https://ria.ru/20250131/dzhigurda-1996627333.html

Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму

Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму - РИА Новости, 31.01.2025

Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму

Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:27:00+03:00

2025-01-31T14:27:00+03:00

2025-01-31T14:49:00+03:00

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украина

россия

никита джигурда

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием заслуг. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины накануне включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны. "Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он. По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя". "При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль", – заявил артист. Украинские власти мотивировали включение Никиты Джигурды в список тем, что он в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России.

https://ria.ru/20240601/dzhigurda-1949890341.html

https://ria.ru/20240302/dzhigurda-1930677951.html

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украина, россия, никита джигурда