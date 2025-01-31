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Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 31.01.2025 (обновлено: 14:49 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/dzhigurda-1996627333.html
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму - РИА Новости, 31.01.2025
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму
Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:27:00+03:00
2025-01-31T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
никита джигурда
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием заслуг. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины накануне включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны. "Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он. По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя". "При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль", – заявил артист. Украинские власти мотивировали включение Никиты Джигурды в список тем, что он в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России.
https://ria.ru/20240601/dzhigurda-1949890341.html
https://ria.ru/20240302/dzhigurda-1930677951.html
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украина, россия, никита джигурда
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Никита Джигурда
Джигурда отреагировал на включение в список угроз киевскому режиму

Джигурда назвал включение в список угроз украинской власти признанием заслуг

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНикита Джигурда
Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Никита Джигурда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российский артист Никита Джигурда заявил РИА Новости, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму фактически является наградой и признанием заслуг.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины накануне включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны.
Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Джигурда прокомментировал сообщения о контракте с Минобороны
1 июня 2024, 15:54
"Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима", - сказал он.
По мнению артиста, он в хорошем списке, "награда нашла героя".
"При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль", – заявил артист.
Украинские власти мотивировали включение Никиты Джигурды в список тем, что он в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России.
Никита Джигурда в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Джигурда начал встречу с бойцами в зоне СВО словами "в ту дверь вошел"
2 марта 2024, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНикита Джигурда
 
 
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